El Poder Judicial ordenó al Ministerio Público concluir la investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas durante la campaña de 2021, cuando era parte de la fórmula presidencial del partido Perú Libre.

El juez Fernando Valdez Pimentel tomó esta decisión tras considerar válida la solicitud de la defensa de Boluarte, la cual pidió que se ordene a la Fiscalía cerrar esta investigación.

Según una resolución emitida del 13 de agosto el magistrado dispuso que la Fiscalía debe concluir la investigación preliminar y decidir si archiva el caso o inicia una investigación preparatoria, debido a que los hechos investigados ocurrieron cuando Boluarte no tenía condición de “aforada”, informó RPP.

Por su parte, la defensa de la mandataria argumentó que las diligencias comenzaron el 19 de enero de 2023 con un plazo de ocho meses, venció el 16 de septiembre de 2023, por lo que se realizaron tres ampliaciones del plazo de la investigación.

Ante ello, señalaron que estas ampliaciones van contra la jurisprudencia de la Corte Suprema, que prohíben prolongar la investigación preliminar tras su vencimiento.

La Fiscalía solicitó desestimar el pedido de la defensa, alegando que el caso incluye delitos complejos y que la investigación preliminar puede durar hasta 36 meses, con vencimiento en enero de 2026.

Sin embargo, el juez Valdez determinó que, según la doctrina jurisprudencial reciente, que no corresponde ampliar la investigación tras vencer el plazo inicial, sino concluirla.

“A la fecha de hoy, han trascurrido aproximadamente un año y once meses, tiempo más que suficiente para que el Ministerio Público realice los actos urgentes e inaplazables propios de la fase de investigación preliminar. Por lo tanto, el control de plazo debe declararse fundado”, indicó el juez en su resolución.

Cabe precisar que la Fiscalía aún investiga a Boluarte por presuntamente haber generado una cuenta mancomunada creada a favor de Perú Libre para recaudar fondos y pagar la reparación civil del prófugo Vladimir Cerrón.