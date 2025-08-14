Dina Boluarte viajará esta semana al distrito de Santa Rosa de Loreto. (Foto: Presidencia)
Dina Boluarte viajará esta semana al distrito de Santa Rosa de Loreto. (Foto: Presidencia)
viajará al esta semana, como parte de una acción cívica multisectorial organizada por el Gobierno, anunció el , .

En la conferencia de prensa realizada este miércoles tras el Consejo de Ministros, señaló que, durante esta visita al distrito fronterizo, escuchará y recibirá los pedidos de la población local.

LEA TAMBIÉN: Perú e Indonesia firman un acuerdo comercial durante la visita de Boluarte a Yakarta

“Este se realiza en el marco de una nueva campaña de acción social. Es una reunión que va a tener estrictamente con la comunidad y con la población del distrito de Santa Rosa de Loreto”, explicó

El no precisó que día llegará , pero precisó que esta es parte de segunda campaña que busca responder de manera directa a los problemas sociales de la

LEA TAMBIÉN: Ministros esperan instrucciones de la presidenta para sesionar en el distrito de Santa Rosa

“Esta semana se está programando una segunda campaña en la que va a liderar esta nueva actividad y en la que estamos respondiendo de manera frontal ante los problemas sociales y retos y desafíos que tenemos en esta comunidad y en esta zona amazónica que requiere mucho apoyo social”, agregó Arana.

Esta visita de la se realiza en medio del conflicto diplomático que se tiene con Colombia, quien no reconoce la soberanía peruana de la isla Chinería, ubicada en .

