La presidenta Dina Boluarte viajará al distrito de Santa Rosa de Loreto esta semana, como parte de una acción cívica multisectorial organizada por el Gobierno, anunció el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

En la conferencia de prensa realizada este miércoles tras el Consejo de Ministros, Arana señaló que Boluarte, durante esta visita al distrito fronterizo, escuchará y recibirá los pedidos de la población local.

“Este se realiza en el marco de una nueva campaña de acción social. Es una reunión que va a tener estrictamente con la comunidad y con la población del distrito de Santa Rosa de Loreto”, explicó

El jefe del Gabinete Ministerial no precisó que día llegará la mandataria, pero precisó que esta es parte de segunda campaña que busca responder de manera directa a los problemas sociales de la ciudadanía de la zona.

“Esta semana se está programando una segunda campaña en la que la señora presidenta va a liderar esta nueva actividad y en la que estamos respondiendo de manera frontal ante los problemas sociales y retos y desafíos que tenemos en esta comunidad y en esta zona amazónica que requiere mucho apoyo social”, agregó Arana.

Esta visita de la presidenta Dina Boluarte se realiza en medio del conflicto diplomático que se tiene con Colombia, quien no reconoce la soberanía peruana de la isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa.