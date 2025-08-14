El expresidente Martín Vizcarra sufrió un nuevo revés judicial que lo mandará a prisión hasta que culmine el juicio oral en su contra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, declaró fundado el pedido del Ministerio Público e impuso prisión preventiva contra el exmandatario por el plazo de cinco meses.

Al respecto, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, calificó de “razonable” el fallo judicial dictado en su contra, al recordar que el proceso por este caso está muy avanzado.

En ese sentido, estimó que en aproximadamente un mes concluirá el juicio oral contra el exmandatario y se conocerá el pronunciamiento definitivo del Poder Judicial.

“Estimamos que por la fuerza abrumadora de la evidencia, que incluso gran parte de ellas han sido hoy puestas en conocimiento del público a través del sistema de audiencias, debería terminar en una sentencia de condena ejemplar”, dijo esta tarde a RPP.

El fiscal superior agregó que pusieron en conocimiento de los órganos judiciales la carencia de arraigo laboral y familiar de Vizcarra, así como de su comportamiento procesal. Insistió en que siempre ha existido la probabilidad de fuga del expresidente y de que comenta un “entorpecimiento de la actividad probatoria” en libertad.

Asimismo, reafirmó su confianza en la evidencia acumulada durante el juicio oral, la cual considera suficiente para demostrar la culpabilidad del exjefe de Estado en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

“Nosotros confiamos en la fuerza de esa evidencia y de los argumentos que se han expuesto hoy, si bien es cierto, en una medida cautelar, pero que nos aproximan hacia todo lo que ya se está actuando en términos definitivos en el juicio oral y que es mucho mayor la cantidad de evidencia donde se demuestra la culpabilidad del señor Martín Vizcarra”, enfatizó.

¿CUÁLES FUERON LOS FUNDAMENTOS DEL JUEZ JORGE CHÁVEZ TAMARIZ?

Durante la lectura de su sentencia, el juez Chávez Tamariz concluyó que sobre el exjefe de Estado existe un riesgo de fuga, ya que este no demostró tener un arraigo laboral y familiar comprobado. Pese a que Vizcarra demostró tener un arraigo domiciliario, dijo que esto no es suficiente.

En ese sentido, recordó que está próxima la emisión de la sentencia contra el exmandatario en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, por lo que consideró que “asegurar la presencia física del acusado cuando deba ser resuelta su situación es imprescindible, más si el plazo que se solicita para privarle de su libertad es breve (6 meses)”.

“Existe peligro procesal, existe peligro de fuga, sustentando en falta de arraigo laboral y familiar, un comportamiento cuestionable y una pena posible a imponer”, advirtió el magistrado.

Añadió que también existen graves y fundados elementos de convicción del delito de cohecho atribuido a Vizcarra, así como se cumple con el prognosis de la su probable pena en caso sea sentenciado por estos hechos.

“No se puede negar la identidad de una prisión preventiva, en cuanto a la necesidad (...) el acusado ahora solo tiene comparecencia simple, no es suficiente para asegurar su presencia en el proceso”, remarcó el juez.