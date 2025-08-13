El juez de la Corte Superior Nacional, Jorge Chávez Tamariz, evalúa desde esta mañana el pedido de prisión preventiva por el plazo de 6 meses contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

A su llegada a la sede judicial, el exmandatario, quien no estaba obligado a asistir de forma presencial, expresó su confianza en que no se dictará prisión preventiva en su contra.

En ese sentido, descartó la posibilidad de que sea el quinto expresidente en ser recluido en el penal de Barbadillo, en Ate.

Como se recuerda, los exmandatarios Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala se encuentran encarcelados en dicho centro penitenciario. El fallecido Alberto Fujimori también estuvo internado en su interior.

“Hay completa tranquilidad con lo que decida el juez”, indicó esta mañana.

“Eso no va a ocurrir, porque la justicia va a hablar. Siempre me he allanado a la justicia, siempre he dado la cara. Toda la vida he dado la cara”, dijo al ser consultado por si tiene algún temor de ser encarcelado.

VIZCARRA RECIBE S/18,000 DE PERÚ PRIMERO POR ASESORAMIENTO

El último domingo, Panorama reveló que Vizcarra recibió S/ 18,000 por asesorías políticas a su partido, Perú Primero, además de cobrar S/ 10,000 mensuales de su empresa familiar Urbaniza 3D S.A.C.

El programa difundió una serie de documentos en los que se evidencia que el exmandatario emitió un recibo por honorarios por un proyecto de habilitación urbana, empresa gestionada por su esposa y sus hijas.

Según se precisa, Vizcarra podría utilizar esto para demostrar arraigo laboral en el proceso judicial que enfrenta por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

