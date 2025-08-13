El Poder Judicial evaluará hoy, miércoles 13 de agosto, el pedido de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción vinculados a las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

La sesión, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, fue reprogramada la semana pasada luego de que tanto la defensa del exmandatario como el fiscal Germán Juárez Atoche presentaran nuevos escritos con elementos de convicción.

El magistrado concedió un plazo adicional para que ambas partes revisaran la documentación, pero advirtió que la audiencia de hoy será “rápida” y con intervenciones sintetizadas.

Durante la última diligencia, Vizcarra -quien acudió de forma voluntaria- ratificó que estará nuevamente presente en la audiencia, pese a que su asistencia no es obligatoria.

“Yo siempre doy la cara a la justicia porque sé que tenemos la razón y que el miércoles el juez rechazará el pedido de prisión preventiva”, declaró.

La Fiscalía acusa al exmandatario de haber recibido sobornos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua y ha solicitado una condena de 15 años de prisión por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.