El Poder Judicial suspendió hasta el miércoles 13 de agosto la audiencia donde se evaluará el pedido de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, por presuntos delitos cometidos cuando fue gobernador de Moquegua.

“El miércoles a las 9 de la mañana estaré aquí. Sé que con objetividad se rechazará el pedido de prisión preventiva”, manifestó a la prensa, en referencia a la decisión que emita el juez Jorge Chávez Tamariz.

Vale añadir que en julio la Tercera Sala Penal de Apelaciones anuló la resolución del magistrado Víctor Alcócer, quien rechazó el pedido de prisión preventiva contra Vizcarra Cornejo.

Recae sobre el exmandatario una acusación fiscal por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado, al presuntamente recibir S/ 2.3 millones en sobornos de empresas constructoras para adjudicar las obras Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua. La Fiscalía solicita 15 años de cárcel para Martín Vizcarra.

El expresidente Martín Vizcarra señaló que "nadie le ha quitado su condición de ciudadano" para opinar y analizar al Perú para "plantear alternativas de desarrollo". Aseguró que goza del respaldo popular pese a inhabilitación. Foto: GEC

“Estoy en el corazón de la población”, asegura Vizcarra

A pesar de su inhabilitación para ejercer cargos públicos, Vizcarra insistió en que tiene derecho a opinar y que pese a no estar en las encuestas, “está en el corazón de la población”.

Hace poco el Jurado Electoral Especial de Lima Centro decretó a CPI a excluir de sus sondeos al exmandatario tras la denuncia del aprista Luis Miguel Caya.