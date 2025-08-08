Martín Vizcarra es acusado de irregularidades durante su cargo como gobernador regional de Moquegua. Foto: difusión / GEC
Martín Vizcarra es acusado de irregularidades durante su cargo como gobernador regional de Moquegua. Foto: difusión / GEC
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El suspendió hasta el miércoles 13 de agosto la audiencia donde se evaluará el pedido de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente , por presuntos delitos cometidos cuando fue gobernador de Moquegua.

“El miércoles a las 9 de la mañana estaré aquí. Sé que con objetividad se rechazará el pedido de prisión preventiva”, manifestó a la prensa, en referencia a la decisión que emita el juez Jorge Chávez Tamariz.

Vale añadir que en julio la Tercera Sala Penal de Apelaciones anuló la resolución del magistrado Víctor Alcócer, quien rechazó el pedido de prisión preventiva contra Vizcarra Cornejo.

Recae sobre el exmandatario una acusación fiscal por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado, La Fiscalía solicita 15 años de cárcel para Martín Vizcarra.

El expresidente Martín Vizcarra señaló que "nadie le ha quitado su condición de ciudadano" para opinar y analizar al Perú para "plantear alternativas de desarrollo". Aseguró que goza del respaldo popular pese a inhabilitación. Foto: GEC
“Estoy en el corazón de la población”, asegura Vizcarra

A pesar de su inhabilitación para ejercer cargos públicos, Vizcarra insistió en que tiene derecho a opinar y que pese a no estar en las encuestas, “está en el corazón de la población”.

Hace poco el

