Pese a que registra tres inhabilitaciones aprobadas por el Congreso de la República para ejercer cualquier cargo público, el expresidente Martín Vizcarra insiste en su intención de participar en las elecciones generales del 2026.

En entrevista con radio Exitosa, el exmandatario, quien afronta un juicio oral en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, recordó que este año ha presentado una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para suspender momentáneamente las sanciones.

LEA TAMBIÉN: JNE publica resolución que confirma desafiliación de Martín Vizcarra a Perú Primero

Añadió que también presentó en su momento una acción de amparo ante dicho organismo internacional, pero advirtió que podría demorar entre 4 a 5 años en resolverse

“Yo ya presenté a la Corte IDH la acción de amparo, en estos casos se demora entre 4 a 5 años por la cantidad acciones de amparo que reciben. Además, recién he presentado este año la medida cautelar. Esta no levanta la inhabilitación, pero la suspende. Eso podría ocurrir antes de las elecciones”, dijo esta mañana.

El exmandatario también denunció un “calculo político” por parte del Tribunal Constitucional (TC), al asegurar que esta institución no quiso publicar la resolución en donde rechazan su pedido para levantar su inhabilitación, a pesar de que ya se habían pronunciado.

“Sustente mi posición en el TC hace tres meses. Al mes se pronunció. Yo ya sabía que el TC había votado en contra del pedido de que me levanten la inhabilitación, pero hasta ahí hay un calculo político de la institución”, cuestionó.

Vizcarra afronta tres inhabilitaciones aprobadas por el Congreso. La primera de ellas (por 5 años) se produjo por un conflicto de interés que tuvo cuando ejerció el cargo de ministro de Transportes, entre los años 2016 y 2017.

Las otras dos inhabilitaciones son por los casos ‘Vacunagate’ (10 años) y por haber ordenado el cierre del Congreso en el 2019 (10 años).

LEA TAMBIÉN: Fiscalía estima que sentencia contra Martín Vizcarra se emitirá en octubre

VIZCARRA CONFÍA EN QUE SALDRÁ “ABSUELTO” POR EL PODER JUDICIAL

En otro momento, Vizcarra se mostró confiado en que el Poder Judicial lo absolverá de las dos acusaciones que pesan en su contra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

“Con todo lo que estamos aclarando en el juicio oral, no tengo la menor duda en que la sentencia va a ser absolutoria, porque no hay cómo demostrar la entrega y recepción del dinero. No hay cómo demostrar que yo estuve en los sitios para recibir dinero porque la geolocalización no cuadra”, aseveró.

En ese sentido, cuestionó al fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, quien estimó que el exmandatario sería sentenciado en octubre.

A su juicio, Juárez está “absolutamente ajeno” y desconoce los plazos porque ya no va a los juicios orales, sino manda a su adjunto. Añadió que en el pedido de prisión preventiva en su contra, que fue rechazado por el Poder Judicial, este se mostró como un fiscal “balbuceante, sin contundencia ni ideas claras”.