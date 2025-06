El fiscal provincial Germán Juárez Atoche advirtió que el expresidente Martín Vizcarra podría salir del país o incluso solicitar asilo político, al vencer el próximo 4 de julio la medida de impedimento de salida que actualmente lo vincula al proceso judicial por presuntos actos de corrupción.

Juárez señaló que Vizcarra ha insistido en presentar el juicio en su contra como una persecución política, lo que –según el Ministerio Público– podría facilitar una eventual solicitud de asilo. “Puede viajar o puede asilarse, porque viene diciendo que esto es una persecución política”, sostuvo en Cuentas Claras, de Canal N.

El representante de la Fiscalía afirmó que existen “actos concretos” que sustentan el riesgo de fuga del exmandatario, como sus recientes viajes al interior del país y su desvinculación partidaria. “Hemos visto actitudes renuentes a acatar resoluciones del JNE que le impiden ser candidato. Ya no es afiliado del partido y ha venido viajando. El argumento que utiliza es el de actividad política, pero puede usar esas salidas para cruzar fácilmente alguna frontera ”, advirtió.

Juárez recordó que casos similares han derivado en asilo, como el de Nadine Heredia. “No olvidemos que dijo que era perseguida política y automáticamente le dieron asilo en Brasil. Además, Vizcarra tiene vínculos con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora”, señaló.

Respecto a la duración del proceso, explicó que inicialmente se solicitó una medida de impedimento de salida por 12 meses, pero el juez otorgó solo seis al prever un juicio más breve. “Ya van ocho meses, con una audiencia por semana. Y eso también es consecuencia de las dilaciones generadas por la defensa”, apuntó.

El fiscal aseguró que existen “elementos más que suficientes de que efectivamente hubo coimas” y que la posibilidad de una condena de 15 años es alta. “Estoy convencido de que los elementos que ha presentado el Ministerio Público son suficientes para una medida coercitiva de esta naturaleza. Hemos pedido seis meses más, porque consideramos que en ese plazo ya habrá una sentencia condenatoria”, agregó.

Fiscal Germán Juárez Atoche advierte que Vizcarra podría salir del país o solicitar asilo político. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Además, cuestionó la actitud del exmandatario. “Si no respeta las decisiones del JNE, menos respetará una sentencia condenatoria de 15 años. Lamentablemente, hemos tenido expresidentes que cruzaron la línea, y quienes lo hacen con actos de corrupción les espera un establecimiento penitenciario”, mencionó.

Finalmente, adelantó que el juez encargado del caso debe tomar una decisión este viernes, luego de escuchar la réplica y la dúplica de las partes, incluida la intervención presencial de Martín Vizcarra.

Audiencia suspendida

Este jueves, el Poder Judicial evaluó el pedido del equipo especial Lava Jato de imponer 6 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco de la investigación por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014). Luego de más de tres horas, el juez Víctor Alcocer suspendió la audiencia y la reprogramó para este viernes a las 9 a.m.

El juez suspendió la audiencia indicando que los apercibimientos decretados continúan vigentes. Ahora corresponde la réplica y la dúplica de las argumentaciones, así como el uso de la palabra por parte del exmandatario, a quien se ha convocado nuevamente para este viernes, también de manera presencial.

“La seguridad la he dado siempre, la de atender todas las citaciones que me ha hecho la Fiscalía y el Poder Judicial. A ninguna dejé de asistir. ¿Peligro de fugar? ¿Cuál? He estado en Puno, para ir a Bolivia; he estado en Tacna, a pocos kilómetros de la frontera con Chile; en Tumbes, a cinco metros de la frontera con Ecuador y hemos regresado. No hemos hecho nada ilegal y eso va a quedar demostrado”, manifestó Martín Vizcarra a su salida de la audiencia.

El juez Víctor Alcocer, encargado del caso, debe tomar una decisión este viernes, adelantó el fiscal Germán Juárez Atoche. Foto: GEC.

De acuerdo con el Ministerio Público, Vizcarra Cornejo habría recibido aproximadamente S/2,3 millones en sobornos por parte de empresas constructoras, a cambio de favorecerlas en las licitaciones de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Como se sabe, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional reprogramó la audiencia de pedido de prisión preventiva para el exmandatario. La solicitud de la defensa fue admitida en parte, puesto que la nueva fecha se llevó a cabo este jueves 26 de junio desde las 05:00 p.m.

En la previa, el exmandatario participó de forma virtual y el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó su presencia física. En ese sentido, Vizcarra señaló que haría todos los esfuerzos para viajar de Tarapoto a Lima y estar presente en la audiencia.

La audiencia tuvo como objetivo evaluar los riesgos procesales que justifican la restricción de libertad: posible fuga, entorpecimiento de la investigación y peligro para la continuidad del proceso judicial.

Vizcarra, quien enfrenta múltiples investigaciones tras su salida del poder en 2020, ha negado todas las acusaciones y defendido su derecho a la defensa, insistiendo en que su caso forma parte de una estrategia de persecución política. El resultado de la audiencia será decisivo para definir si el expresidente enfrenta prisión preventiva o continúa en libertad bajo otras medidas cautelares.