La fiscal suprema Patricia Benavides, quien fue restituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como fiscal de la Nación, rompió su silencio luego de que el Poder Judicial la suspendiera en el cargo por 24 meses en el marco de una investigación por el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’.

En conferencia de prensa junto a sus abogados, Benavides criticó la resolución emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Segismundo León; sin embargo, dijo que “como mujer de derecho” la acatará.

“Como indiqué, como mujer de derecho hemos acatado la resolución del Poder Judicial. Es resolución contraria a las normas y, como mi defensa ha señalado, un juez sin tener la competencia para poderse avocar al conocimiento de dicho pedido ha resuelto suspendiéndome en el cargo de fiscal suprema y de fiscal de la Nación”, cuestionó.

A juicio de la exfiscal de la Nación, este fallo judicial es contrario a todas las normas legales, incluso a los acuerdos plenarios y las casaciones que existen.

“¿Cómo puede abocarse un juez sin tener competencia, cómo puede haber un pedido de algo que ellos no reconocen. Incluso, a mi se me restituye en el cargo y se me notifica el 13 de junio, pero el 11 pidieron mi suspensión. Miren el actuar que están teniendo", acotó.

“HAY UNA DESOBEDIENCIA FLAGRANTE EN ESPINOZA”

En otro momento, Benavides cuestionó la postura adoptada por la fiscal de la Nación en funciones, Delia Espinoza, quien en todo momento se negó a acatar la orden de la JNJ para restituirla en su cargo.

“El pedido de Espinoza es que se me suspenda en los dos cargos, ese contrasentido no lo entendemos hasta ahora. La señora Espinoza no cumplió con lo señalado en la resolución de la JNJ en el cual se me restituye como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Hay una desobediencia flagrante en el cumplimiento de esa resolución”, enfatizó.

“¿Y cómo hace un pedido al Poder Judicial para que se me suspenda como fiscal suprema y fiscal de la Nación ? ¿No les parece eso un contrasentido?. Primero, negó que yo sea fiscal de la Nación y, luego, al hacer un requerimiento judicial señala que sí lo soy", añadió.

Finalmente, denunció que “están instrumentalizando el Ministerio Público”, por lo que exhortó a los fiscales a ejercer el cargo “con respeto a la Constitución y a las normas legales”.

“Señores, tengo 28 años laborando en el Ministerio Público, habiendo llegado a la cúspide de mi carrera y realizando mis funciones conforme a ley, con un actuar correcto y al no hacer caso a los intereses ajenos es que recurren a todo este atropello en contra de mis derechos fundamentales”, apuntó.