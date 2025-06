La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó formalmente una audiencia ante el pleno de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para exponer su posición respecto a la reciente decisión de reponer en el cargo a Patricia Benavides. Espinoza calificó dicha resolución como carente de sustento jurídico y aseguró que afecta su legítima elección.

“Como se me ha afectado en mi cargo como fiscal de la Nación, estoy usando el derecho que me da la ley de oponerme a la Junta Nacional de Justicia y les he pedido que me citen a una audiencia con todo el pleno de dicha JNJ, para que escuchen mi posición. Insisto, no es desacato, es la ley”, afirmó Espinoza a través de un pronunciamiento.

“Mi elección como fiscal de la Nación está plenamente vigente y ello ha sido reafirmado de manera unánime por los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos”, añadió, recordando que su designación se dio en virtud del artículo 158 de la Constitución.

Asimismo, denunció irregularidades en el proceso de notificación por parte de la JNJ, indicando que la resolución recibida el 16 de junio estaba incompleta y sin la firma de todos los miembros, como exige la ley. Frente a ello, sostuvo que han solicitado en tres ocasiones el video y el acta de la sesión en la que se debatió y votó dicha reposición, en aras de la transparencia institucional.

La fiscal Espinoza también reveló que este lunes recibió un oficio en el que se le conminaba a cumplir con la reposición de Benavides, bajo advertencia de uso de la fuerza pública. En respuesta, señaló que devolvió la documentación, argumentando que la JNJ estaría excediendo sus competencias.

🚨 #Ahora | Pronunciamiento de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela. pic.twitter.com/vNS1DgPN8o — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 24, 2025

Ante esta situación, informó que ha presentado una demanda de amparo, la cual fue admitida a trámite por el Noveno Juzgado Constitucional de Lima. Saludo, además, la decisión de Benavides de solicitar su incorporación al proceso, señalando que ello reconoce que existe una controversia judicial pendiente de resolución.

En paralelo, la Junta de Fiscales Supremos, según Espinoza, ha solicitado a la JNJ que aclare los efectos de su resolución, reiterando por unanimidad su respaldo a la continuidad de Espinoza como fiscal de la Nación.

“Todos los pedidos y acciones han sido presentados dentro del marco legal y deben continuar conforme a la vía que corresponde”, enfatizó. Agregó que ha puesto en conocimiento de la situación a distintas autoridades, entre ellas el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, el Congreso y la Presidencia del Consejo de Ministros.