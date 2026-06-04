Cuatro proyectos sobre SUNAFIL reabren discusión por vínculo entre remuneraciones y fiscalización | Foto: Refencial - composición
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

En medio del debate sobre mejoras salariales y fortalecimiento institucional en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el Congreso mantiene en trámite cuatro iniciativas vinculadas a remuneraciones y beneficios económicos para los trabajadores de la entidad.

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