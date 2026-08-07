Oliver Stark regresa al directorio de Petroperú después de dos años. Foto: GEC
Oliver Stark regresa al directorio de Petroperú después de dos años. Foto: GEC
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Whitney Miñán
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Un nuevo cambio en el directorio de Petroperú. Oliver Stark, quien ya había liderado a la petrolera estatal en 2024, vuelve tras un sorpresivo cambio en el organigrama de la empresa.

En una reciente información ante la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), publicada a las 10 de la noche de hoy 6 de agosto, la Junta General de Accionistas (JGA), es decir, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó la remoción de cuatro directores de Petroperú: Edmundo Lizarzaburu Bolaños; Richard Almerco Soto; Julio César de la Rocha Corzo; y Carlos Lezameta Escribens.

Solo se mantiene en su cargo Carlos Linares Peñaloza.

¿Quiénes conformarán el directorio Stark?

Stark encabezará el directorio y lo acompañarán:

  • César Augusto Burga Rivera
  • Daniel Enrique Cabrera Ortega
  • Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez

Vale decir que Linares Peñaloza, que se queda de la gestión previa, ya ha trabajado en el directorio del 2024 con el nuevo titular de Petroperú.

Oliver Stark regresa a Petroperú tras dos años. Foto: GEC
Oliver Stark regresa a Petroperú tras dos años. Foto: GEC

¿Por qué se da el cambio?

Pese a la intervención de ProInversión en la petrolera, acciones desde la empresa trajo ruidos y la gota que derramó el vaso fue el último cambio en el organigrama. Vale remontarse a unas semanas atrás para entender los últimos pasos de Petroperú.

Ya Gestión había informado dos hechos que causaron preocupación. Fuentes allegadas a la petrolera recordaron, 

No conforme con esto, ayer se dio un último golpe: el 05 de agosto se aprobó una nueva estructura básica de organización. La nueva estructura contempla la creación de la Gerencia de Auditoría Interna, la Gerencia de Riesgos y la Jefatura de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), funciones que reportarán directamente al directorio. ¿Por qué esto causó preocupación? Porque, fuentes cercanas a la empresa confirmaron que nunca se comunicó esta decisión a la JGA.

Utilidades, mientras capital de trabajo sigue “hundido”

¿Cómo recibe Stark a Petroperú? Según los estados financieros de la petrolera estatal, los resultados muestran una utilidad neta de US$ 121 millones a junio último, una diferencia respecto a la pérdida de US$ 278 millones presentada a junio 2025. Sin embargo, el capital de trabajo, que permite cubrir las operaciones del día a día, como la compra de crudo, aún es negativa (aunque cada vez está menos “hundida”). En concreto, el resultado fue negativo en US$ 1,427 millones a junio de este año.

Pero esto no es lo único. Los estados financieros 2025 de Petroperú fueron auditados y, según los resultados, una cifra causó preocupación: la diferencia entre las pérdidas que reconoció la petrolera y la que da por cierta la auditoría.

SOBRE EL AUTOR

Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.

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