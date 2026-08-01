Petroperú logró utilidades a junio de este año. Según los estados financieros de la petrolera estatal, que revisó Gestión, los resultados muestran una utilidad neta de US$ 121 millones a junio último, una diferencia notable respecto a la pérdida de US$ 278 millones presentada a junio 2025. Sin embargo, el capital de trabajo, que permite cubrir las operaciones del día a día, como la compra de crudo, aún es negativa (aunque cada vez está menos “hundida”).

Sobre las utilidades, la petrolera reconoció tres factores favorables que permitieron este resultado. Por ejemplo, la tendencia al alza de precios internacionales de crudo y productos favoreció la realización de inventarios de productos terminados entre los meses de marzo a mayo, lo que permitió obtener mayores márgenes entre los precios de crudo y productos.

Hay que recordar que el precio promedio del petróleo empezó a crecer rápidamente en marzo (US$ 91 el barril) y superó los US$ 100 el barril en abril y mayo, según data del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En junio, por el contrario, comenzó a descender (US$ 85) y ya en julio, del 1 al 22 de ese mes, se ubicó incluso por debajo de los US$ 80.

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El segundo factor fue los menores gastos de operación, ventas y generales, principalmente por el menor registro de gastos en los lotes petroleros, considerando la finalización de los contratos de licencia temporales de los Lotes I y VI, menores gastos de transporte de combustibles de acuerdo con el nivel de ventas, menores gastos de servicios de mantenimiento y reparación y menor consumo de productos de petróleo, por el menor volumen procesado.

Y, en tercer lugar, se logró una mayor contribución de lotes petroleros al resultado neto y Ebitda, debido a incremento de ventas de crudo en los Lote X y Z-69.

Petroperú logró utilidades a junio de este año. Foto: Andina.

Factores negativos para Petroperú

Si bien los tres factores antes expuestos influyeron positivamente en el resultado de la petrolera, hubo al menos otros 7 que impactaron negativamente sobre la empresa peruana.

Menor producción de diésel de bajo azufre y Turbo A1, debido a los problemas de liquidez que afectaron el normal suministro de crudo para su procesamiento y a las paradas programadas de algunas unidades para su mantenimiento. Menor volumen de ventas de combustibles y especialidades, principalmente en productos como diésel y gasoholes/gasolinas, considerando la menor disponibilidad de la producción, como consecuencia de la falta de liquidez que viene atravesando la empresa. Gastos fijos del oleoducto, sin la respectiva generación de ingresos por servicio de transporte de crudo. Impuesto a la Renta Diferido (IRD) desfavorable por -US$ 16 millones, que corresponde principalmente al IRD generado por la fluctuación del tipo de cambio que afecta a las partidas no monetarias (principalmente los bienes de propiedad, planta y equipo), debido a que la compañía tributa el Impuesto a la Renta en una moneda distinta (soles) a la de su moneda funcional (US$). Provisión de Impuesto a la Renta corriente de US$ 20 millones a junio de 2026, derivado de la utilidad tributaria de S/ 253 millones, después de compensar pérdidas acumuladas. Mayores gastos financieros neto en US$ 23 millones, derivado principalmente del registro de intereses del periodo enero a junio, por cinco procesos con Sunat por Impuesto al Rodaje correspondiente a los años 2019 al 2023. Provisión de US$ 24 millones en “Otros gastos”, por registro de multa interpuesta por proceso sancionador de OEFA, que corresponde a infracciones vinculadas a compromisos socioambientales de los años 2019 al 2021.

Estados financieros. Fuente: Estados financieros de Petroperú, a junio 2026.

El capital de trabajo sigue “en rojo”

El capital de trabajo de la petrolera, que le permite cubrir las operaciones del día a día, es negativo. En concreto, el resultado fue negativo en US$ 1,427 millones a junio de este año.

Respecto a junio 2025 (-US$ 2,030 millones), la disminución en el capital de trabajo negativo se debe a que la deuda de los S/ 3,750 millones (equivalente a US$ 1,000 millones) con el Banco de la Nación, en agosto 2025, pasó al largo plazo, debido a firma de adenda para pagar el principal en diciembre 2028 y los intereses de forma mensual, y respecto a diciembre 2025 disminuyó por el retorno de deuda con Cesce al largo plazo.