Después de más de dos décadas de iniciada la explotación del gas de Camisea, generando altas expectativas en el país, la masificación de dicho recurso continúa siendo un gran reto pendiente, principalmente, para la zona sur.

Las cifras más recientes estiman que la masificación del gas natural alcanza a 2.4 millones de usuarios, que es equivalente a apenas un 24% de cobertura efectiva. Elevar este alcance es una urgencia, principalmente en beneficio de los más vulnerables económicamente.

“Aquellos que acceden a la conexión de gas natural tienen costos más bajos que aquellos que usan otras fuentes de energía. Es lo más rentable para el país y los consumidores”, señaló Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico.

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Por esto, en un contexto de cambio de Gobierno, resulta oportuno analizar las opciones que aparecen en el panorama a fin de acelerar el cierre de la brecha en el acceso a este recurso clave.

Proyecto 7 regiones

En un reciente episodio de “Diálogos”, un espacio de análisis impulsado por Gestión, cuatro expertos en el sector de hidrocarburos coincidieron en que una alternativa, de un universo de tres, se destaca por su potencial en diferentes aristas.

Una que figura como opción en el radar para concretar la masificación del gas natural es la obra pública . De acuerdo con Casas, con esta opción tomaría alrededor de ocho años que se conecte a los primeros usuarios

Pero en este esquema hay un problema mayor. “Hoy no hay muchos recursos y se está recortando el presupuesto para las inversiones [públicas]”, mencionó Casas.

De hecho, Rodolfo Acuña, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señaló recientemente que se tiene un grave problema en el presupuesto público, pues para asumir los fuertes incrementos de gastos de remuneraciones en el Estado se ha recortado lo destinado para el desarrollo de obras.

“El Congreso aprobó gastos fuertes en temas corrientes. El gasto en planillas, entre activos y pensionistas, creció en casi S/ 9,000 millones y, para cumplirlo, se tuvo que reducir las inversiones [públicas] en casi S/ 6,000 millones”, enfatizó.

La opción de inversión pública se torna complicada por la situación de las finanzas del país. | Fotocomposición: Perplexity, Mía Ríos, Diario Gestión

Otra alternativa sería el impulso de una Asociación Público Privada (APP), que presentaría un costo menor y hasta generaría eficiencias respecto a la opción de obra pública. Sin embargo, Casas observó que enfrentaría demoras por el exceso de tramitología y otros aspectos regulatorios, ampliando mucho más el período de espera para miles de familias que buscan acceder a gas natural.

“[Para una APP] se requiere las opiniones del MEF, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), del regulador, de la Contraloría. Son idas y vueltas que tendrían que darse y el promedio de demora de implementarlo sería como cinco años”, anotó.

Así, la tercera opción y que se destaca para concretar esta necesidad es el “Proyecto de Masificación del Gas Natural 7 Regiones”, con alcance directo en Cusco, Junín, Ayacucho, Apurímac, Ucayali, Huancavelica y Puno. Esta iniciativa fue planteada a fines del 2023 por la empresa Cálidda.

Tras analizar todo este contexto en un estudio, Casas sostuvo que este proyecto se presenta como el “más eficiente” para llevar gas natural a los departamentos del sur. Estimaciones apuntan que en un plazo aproximado de 16 meses se tendrían las primeras conexiones bajo este esquema.

“Es la más conveniente por el lado distributivo [a diferentes ciudades], de acceso, de eficiencia. Básicamente, esta propuesta es la que permite acceder en menor tiempo [entre las que hay]”, comentó.

Casas agregó que un aspecto positivo adicional es que el operador, Cálidda, cuenta con la experiencia de distribución de gas natural en Lima y Callao.

A su turno, Pedro Gamio, exviceministro de Energía y Minas y exdirector de Petroperú, consideró como una iniciativa “sin antecedentes” por su impacto positivo el hecho de que Cálidda apunte hacia el sur del Perú en el marco de ampliar su período de concesión.

“Esto es que regiones olvidadas, sin oportunidades, puedan ser atendidas por la experiencia del gran consumo de Lima (…) Por ejemplo, el costo diferencial del gas para uso industrial en Arequipa o Trujillo o Cusco es 150% más en comparación a Lima o Ica [donde hoy lo conecta Cálidda]”, mencionó.

Reducir el gasto de los hogares y cerrar la brecha energética dependen de la masificación del gas natural. ¿Qué impide su expansión? (Foto: Andina)

Gamio también hizo hincapié en la tramitología que afecta a las otras dos opciones: por obra pública o APP. “Hay un cortocircuito entre el regulador y el Minem. Antes apuntaban al mismo norte, pero hoy hay criterios que hacen que no haya comprensión. Eso nos lleva a alrededor de cuatro años más de demora y las consecuencias las pagan las familias”, anotó.

Por su parte, Carlos Herrera Descalzi, extitular del Minem, resaltó que una gran conclusión en este contexto es que el gas natural, incluso cuando corresponda importarlo por bajas reservas, va a resultar más barato que otros recursos, como el GLP.

“Lo que tenemos que hacer es estar preparados, desde ahora, para resolver [la masificación del gas natural]. Con suerte encontraremos más gas en Camisea [Cusco] o en Candamo [Madre de Dios]”, comentó.

Erick García, exdirector de Hidrocarburos del Minem y presidente de la Comisión de Seguridad Energética, recordó la relevancia de esta energía, no solo para actividades caseras, como cocinar, sino también ofrecer otros servicios básicos.

“La energía es un habilitante de derechos constitucionales. Ahora en las elecciones nos han dicho que van a mejorar la salud, la educación, el confort, pero se olvidaron de decir con qué lo harán”, refirió.

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