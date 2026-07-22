Las cuencas hidrocarburíferas se ubican a lo largo del territorio nacional y mar adentro. (Foto: GEC)
Las cuencas hidrocarburíferas se ubican a lo largo del territorio nacional y mar adentro. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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Según el Ministerio de Energía y Minas, la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026 comprende 66 proyectos valorizados en US$ 64,075 millones, mientras que la Cartera de Exploración Minera reúne 69 iniciativas por US$ 757 millones.

A ello se suma el potencial hidrocarburífero del país, que cuenta con 18 cuencas sedimentarias, de las cuales solo cinco se encuentran actualmente en explotación, detalló César Emilio Farfán Bernales, Gerente Corporativo de Exploraciones Regionales de Volcan Compañía Minera.

El también presidente del XXIII Congreso Peruano de Geología, indicó que estas cuencas, ubicadas en la costa, la sierra, la selva y mar adentro, concentran importantes recursos de petróleo y gas natural. En este contexto, las geociencias cumplen un papel fundamental para identificar nuevos recursos, reducir el riesgo exploratorio, optimizar la planificación territorial y fortalecer la competitividad del Perú como destino de inversiones.

El también presidente del XXIII Congreso Peruano de Geología, indicó que estas cuencas, ubicadas en la costa, la sierra, la selva y mar adentro, concentran importantes recursos de petróleo y gas natural. Foto: Difusión/ Sociedad Geológica del Perú.
El también presidente del XXIII Congreso Peruano de Geología, indicó que estas cuencas, ubicadas en la costa, la sierra, la selva y mar adentro, concentran importantes recursos de petróleo y gas natural. Foto: Difusión/ Sociedad Geológica del Perú.
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Geociencias para el desarrollo

Emilio Farfán Bernales, destacó que las geociencias desempeñan un papel cada vez más relevante para afrontar los desafíos económicos, ambientales y sociales del país.

“Las geociencias son fundamentales para transformar el conocimiento del territorio en desarrollo, innovación y nuevas inversiones. Este Congreso reunirá a la comunidad científica, la industria, la academia y el Estado para construir propuestas que fortalezcan la competitividad del país y promuevan el aprovechamiento responsable de nuestros recursos naturales”, afirmó Farfán.

Asimismo, señaló que los Andes constituyen uno de los laboratorios naturales más importantes del mundo para el estudio de procesos geológicos, minerales críticos, recursos hídricos y fenómenos naturales, lo que convierte al Perú en un escenario privilegiado para la investigación científica.

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Farfán Bernales indicó que del 16 al 18 de septiembre, Lima será sede del XXIII Congreso Peruano de Geología 2026,organizado por la Sociedad Geológica del Perú. Y precisamente alli científicos, investigadores, autoridades, representantes de la academia, empresas y organismos nacionales e internacionales debatirán el papel de las geociencias en el desarrollo sostenible del país y la región.

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