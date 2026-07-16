La recuperación de la inversión minera coincide con un escenario de mayores expectativas para el sector, pero persisten desafíos relacionados con la conflictividad social y la minería ilegal, según CooperAcción. Foto: Andina / referencial
La recuperación de la inversión minera coincide con un escenario de mayores expectativas para el sector, pero persisten desafíos relacionados con la conflictividad social y la minería ilegal, según CooperAcción. Foto: Andina / referencial
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Fernando Cuadros Concha
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El gobierno de Keiko Fujimori recibirá a la minería con vientos favorables: la inversión trepó a US$ 6,248 millones en 2025 y en lo que va del año acumula US$ 1,500 millones; mientras que los precios de los metales como el cobre y el oro llegan a US$ 13,460 por tonelada y US$ 4.05 por onza, respectivamente. Su anunciada voluntad para destrabar proyectos genera una interrogante: ¿pueden los conflictos sociales y la minería ilegal frenar este auge?

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