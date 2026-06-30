A mediano plazo, la empresa mira al mercado chileno, donde anticipa una fuerte inversión minera y una demanda no cubierta. (Foto: Difusión)
A mediano plazo, la empresa mira al mercado chileno, donde anticipa una fuerte inversión minera y una demanda no cubierta. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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Hace más de dos décadas, Grúas y Transportes San Lorenzo (GTSL) nació para resolver un problema de casa. La compañía, fundada en 2003 y con más de 23 años en el mercado, forma parte del grupo empresarial encabezado por IMCO Servicios, su empresa matriz del sector metalmecánico e industrial. Con el tiempo, la empresa amplió su cartera hacia la minería, la energía y la construcción, y ahora detalla a Gestión su proyección para este año y los planes de inversión que tiene en carpeta.

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