Felipe James, presidente del gremio, detalla qué podría pasar con la inversión.

Cabe resaltar que la manufactura creció 1.29% a septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Mientras la parte primaria, vinculada al procesamiento de harina y aceite de pescado, aumentó 5.12% a ese mes, la parte no primaria, de mayor valor agregado, solo se incrementó 0.07%.

“Ánimo” navideño

Para las industrias, la Navidad empieza mucho antes de diciembre, cuando ajustan producción, inventario y mapeo de mercado. Ahora, la atención no solo está en las festividades sino en el impacto que pueda tener la incertidumbre electoral. Hasta ahora, esta no se ha hecho presente.

“A pesar de que siempre, antes de un año electoral, todas las inversiones se retraen un poco por el miedo que sienten los inversionistas a lo que pueda pasar. Este año la inversión privada ha crecido 9.9%, casi 10%, algo que no se veía hace mucho tiempo. Es un buen indicio”.

Asimismo, el vocero colocó sobre la mesa el protagonismo que ha tenido —y seguirá teniendo— el ánimo empresarial en el desarrollo del sector.

“También tiene que ver con la mejora de las expectativas de los empresarios, hay una relación directa; entonces ello nos puede augurar en el corto plazo que las cosas van a mejorar. En el tema específico de la Navidad, la mejora se evidencia en cifras” , sostuvo.

¿Cómo cerrará el año el sector industrial del Perú? (Foto: Andina)

Rubros con mayor dinamismo

James especificó aquellas cifras que reflejan cómo va el último tramo del año en la manufactura: “Hay algunos sectores como textil y confecciones que están creciendo cerca del 8%. En el año, en el sector de productos alimenticios ha tenido un crecimiento de 2.5% y podría llegar al 3%. Metalmecánica también está creciendo, al igual que pesca y consumo humano”.

Sin embargo, no todo es color de rosa. El experto enlistó qué rubros no han registrado en sus avances un dinamismo como el promedio en este cierre:

“Hay otros sectores que se han perjudicado, como calzado y farmacéuticos, por ejemplo, que no pueden competir contra la importación fuerte que viene de países asiáticos. Pero, en general, si hacemos un resumen de la industria manufacturera, el comportamiento es hacia arriba” , expresó.

Produce autorizó el reinicio de la pesca desde el 21 de noviembre, pero Imarpe podría recomendar ajustar cuota de captura. (Imagen: Andina)

Manufactura: verano 2026

El verano del 2026 llega con doble presión: la dinámica habitual de un periodo de menor producción y la incertidumbre que generan las elecciones. Para la SNI, este cruce de variables definirá el ritmo industrial en los primeros meses del año.

“Usualmente los primeros meses son bajos por distintos motivos: por las vacaciones, porque las compras son muy fuertes en Navidad y en enero bajan un poco, pero este año es especial por las elecciones de abril. ¿Cómo pueden afectarnos? De distinta manera, y eso dependerá de lo que vayan mostrando las encuestas", contempló James.

Se refirió, así, a que las preferencias de inversión se inclinarán según la tendencia política de quien vaya a gobernar el país.

“Si muestran que hay un candidato antisistema subiendo, se van a crear temores de inversión. Si, al contrario, las encuestas ven que los candidatos que siguen el modelo económico, que son pro empresa y pro inversión privada, están adelante, va a ayudar [al sector]”.

Barreras de crecimiento

Aunque la industria peruana muestra signos de recuperación, aún opera bajo un conjunto de frenos que debilitan su expansión.

“Hay de todo tipo. Primero están los riesgos políticos internos. Segundo, las barreras también tienen que ver mucho con la maraña de trámites, licencias y permisos que existen en el Perú para hacer empresa. [...] A niveles de gobierno central, regional y local, son demasiados los trámites que hay que sacar. Por eso es clave comenzar a limpiar todo eso que complica el entorno económico del sector privado. Ya lo estamos haciendo, pero demora” , explicó James.

“Por otro lado, también creemos que la delincuencia es un riesgo mayor que complica la inversión. Como hay que invertir en seguridad y protección, aumentan los costos. Eso hace que nos volvamos menos competitivos”, prosiguió.

Incluso trajo a colación las leyes laborales rígidas que caracterizan el sistema peruano.

“Por otro lado también está el tema tributario y laboral. [...] Somos uno de los países más rígidos en materia laboral. Eso a los inversionistas de otros países les resulta un bache para invertir en Perú“, añadió.

James fue enfático al mencionar la potestad que tiene el Ministerio de Economía en medio de estos obstáculos: “El MEF debe seguir con más velocidad y fuerza todo el esquema de destrabe de regulación que ya se ha comenzado. Creo que se está demorando un poco”.

Por último, “es importantísimo que se garanticen unas elecciones transparentes en abril, con resultados totalmente verificables y creíbles”, concluyó.