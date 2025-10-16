César Acuña aspira por tercera vez a la presidencia del Perú. | Difusión
En el último día del plazo permitido, César Acuña Peralta (Alianza Para el Progreso) renunció al cargo de gobernador regional de La Libertad para oficializar su candidatura a la presidencia del Perú, con vista a las elecciones generales del 2026. Será su tercera aspiración de ser mandatario del país.

