El Gobierno Regional de La Libertad aprobó su primer Plan Regional de Competitividad y Productividad (PRCP 2024-2033), con el acompañamiento técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF).

La norma, oficializada mediante la Ordenanza N° 0010-2025-GRLL-CR, establece 34 medidas de política y 262 hitos distribuidos en nueve objetivos prioritarios, que servirán para orientar la inversión en los sectores estratégicos de la región.

El plan busca dar un salto en competitividad al priorizar infraestructura, conectividad y servicios públicos, con indicadores que permitirán medir avances y resultados de forma clara y transparente.

Una región con visión de futuro

Con esta aprobación, La Libertad se convierte en la cuarta región del país en contar con este instrumento de gestión, junto a San Martín, Ucayali y Amazonas. Su elaboración no fue un proceso aislado: reunió a representantes productivos, políticos y sociales en espacios de diálogo público-privados que permitieron consensuar y priorizar las medidas que marcarán la ruta de los próximos años.

Coordinación y seguimiento

La implementación del PRCP será liderada por la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de La Libertad, que asumirá la Secretaría Técnica del Consejo Regional de Competitividad y Productividad. Este órgano será el encargado de coordinar con instituciones nacionales y regionales, así como con los Comités Técnicos Público-Privados, para asegurar que las metas trazadas no queden en el papel.

Además, el plan tendrá un componente innovador: una plataforma digital de monitoreo ciudadano, AYNI La Libertad, integrada al sistema nacional AYNI. Desde allí, cualquier persona podrá dar seguimiento al avance de las medidas de manera pública y transparente (acceso aquí).

Apoyo internacional

La elaboración del PRCP de La Libertad también contó con la colaboración del programa SeCompetitivo, una iniciativa de la Cooperación Económica Suiza – SECO en convenio con el MEF.

Con ello, se refuerza la apuesta del Gobierno por una gestión moderna, articulada y sostenible, que busque cerrar brechas y potenciar la competitividad regional en beneficio de sus ciudadanos.