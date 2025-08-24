El Ejecutivo autorizó la entrega de subvenciones por más de S/ 2 millones a favor de beneficiarios de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), con el objetivo de fomentar la innovación tecnológica y fortalecer la competitividad productiva.

La medida se formalizó mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 633-2025. Según el dispositivo, los recursos se financiarán con cargo al presupuesto institucional del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, alcanzando un total de S/ 2′009,367.

Los fondos aprobados se destinarán a cofinanciar proyectos vinculados al Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento, así como al Fondo Mipyme Emprendedor.

La norma precisa que los beneficiarios forman parte de diversas líneas de apoyo impulsadas por ProInnóvate, que incluyen el fortalecimiento de redes de emprendimiento femenino, el desarrollo de iniciativas innovadoras y dinámicas, así como propuestas orientadas a la mitigación del cambio climático.

También se respaldarán proyectos de atracción de emprendedores del exterior, iniciativas para elevar la calidad en sectores específicos como la industria naval, programas de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad, y esquemas de digitalización de mipymes.

De igual manera, los recursos abarcan proyectos de validación de la innovación y de innovación empresarial dirigidos a microempresas y asociaciones, incluyendo aquellos que integren criterios de sostenibilidad frente al cambio climático.

En conjunto, estas líneas buscan consolidar un ecosistema empresarial más competitivo, sostenible y adaptado a las exigencias de la economía digital y ambientalmente responsable.

La resolución dispone que tanto el documento como el anexo con la relación de beneficiarios se publiquen en el Portal Institucional de ProInnóvate, en simultáneo con su difusión en El Peruano.

La norma lleva la firma de Alejandro Afuso Higa, director ejecutivo del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, y constituye una nueva apuesta del Estado por impulsar el emprendimiento innovador y la modernización de las mipymes en el país durante el 2025.