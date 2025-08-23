La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que su gobierno pedirá al Congreso de la República facultades legislativas con el fin de introducir cambios en el Código Penal orientados a reforzar la seguridad ciudadana.

“En unas semanas más, estaremos planteando ante el Congreso la delegación de facultades para poder corregir algunos artículos del Código Penal, aquel Código Penal que no ha favorecido la seguridad ciudadana, sino para incrementar más la delincuencia a nivel nacional” , expresó la mandataria durante la inauguración de la comisaría La Despensa en Lambayeque.

Boluarte subrayó que, en lo que va del año, la Policía Nacional en esta región ha detenido a más de 9,900 personas, intervenido a 3,500 requisitoriados y desarticulado bandas delincuenciales y organizaciones criminales. No obstante, cuestionó los resultados judiciales de estas acciones. “¿De qué sirvió todo este trabajo esforzado de la policía si aquellos capturados están en libertad?”, se preguntó.

La jefa de Estado reiteró su respaldo a la Policía Nacional y aseguró que su gobierno trabaja por la revalorización de la institución.

“Esta comisaría es una muestra clara, real y tangible de que estamos con nuestra Policía Nacional a la cual siempre defenderemos. Nada de discursos vacíos, con palabras sin obras. Tiene que quedar obra tangible y eso es lo que está haciendo este nuestro gobierno”, afirmó.

Boluarte reafirmó su respaldo a la Policía Nacional y destacó la importancia de fortalecer su labor para garantizar la seguridad ciudadana. Foto: Presidencia.

Asimismo, defendió la reciente Ley de amnistía para militares y policías que combatieron al terrorismo. “Mientras algunos de ellos ya están en libertad, algunos otros abogados siguen queriendo prolongar la prisión de los policías que entregaron no solamente sus vidas, sino dejaron en abandono a sus familias. Vamos a seguir en esa línea, dando la fortaleza a nuestra Policía Nacional del Perú, a nuestras Fuerzas Armadas”, sostuvo.

Boluarte enfatizó que en las fuerzas del orden recae la responsabilidad de garantizar el desarrollo del país, la soberanía nacional y el respeto a la democracia. Sostuvo que el terror y la violencia jamás podrá traer desarrollo, trabajo, calidad de vida, educación.

Comisaría La Despensa

En cuanto a la comisaría La Despensa, cuya obra estuvo paralizada siete años, la mandataria informó que su ejecución se completó en 511 días bajo la actual gestión.

“Fácil es salir en los medios y criticar, pero cuando estuvieron en gestión en los gobiernos pasados ¿Qué hicieron? Acá estamos nosotros asumiendo los pasivos de gobiernos anteriores porque nuestra prioridad ha sido, es y serán todas y todos los peruanos”, declaró.

LEA TAMBIÉN: Ejecutivo busca crear lugares de estancia temporal para extranjeros y la Policía Municipal

Agregó que el Ejecutivo busca acelerar obras antes del final de su mandato. “Nos queda a menos de un año, pero pisaremos el acelerador y seguiremos avanzando con todo lo que podamos para devolverle la valoración, el respeto a nuestra policía nacional, pero junto a ella devolverle a la sociedad la seguridad que necesita y se merece”, concluyó.