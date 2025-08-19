El Tribunal Constitucional ordenó suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta que termine su mandato. (Foto: Presidencia)
El Tribunal Constitucional ordenó suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta que termine su mandato. (Foto: Presidencia)
Redacción Gestión
Un día después de que la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, anunciara que ya se tiene una “decisión tomada” en torno a la demanda competencial presentada por el para precisar en qué casos se puede investigar al presidente de la República, dicho organismo publicó su sentencia.

En su resolución, el TC declaró fundada la demanda competencial presentada por el Gobierno contra el Ministerio Público y el Poder Judicial y, en consecuencia, ordenó que se suspendan las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta el término de su mandato; es decir, hasta el 28 de julio del 2026.

Noticia en desarrollo...

