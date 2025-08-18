Dicha subcomisión, que en este periodo estará presidida por Lady Camones (Alianza para el Progreso), aún no se ha instalado oficialmente; sin embargo, ya tiene una carga importante de trabajo heredada de las anteriores gestiones.

Gestión supo que la SAC tiene en agenda alrededor de 61 denuncias constitucionales contra altos funcionarios presentadas por el Ministerio Público solo en los dos últimos años (2024-2025).

De estas 61 denuncias, 26 se encuentran en trámite (investigación), mientras que 35 están pendientes de calificación. En tanto, otras 25 denuncias ya fueron archivadas tanto en la subcomisión como en la Comisión Permanente.

El Ministerio Público presentó 87 denuncias constitucionales contra altos funcionarios en los dos últimos (2024-2025). Foto: difusión

¿QUIÉNES SON LOS ALTOS FUNCIONARIOS CON DENUNCIAS CONSTITUCIONALES?

En la lista de altos funcionarios denunciados constitucionalmente figuran la presidenta Dina Boluarte, el exmandatario Pedro Castillo, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ministros de Estado, congresistas, jueces y fiscales supremos, entre otros.

En el caso de la mandataria, registra cinco denuncias constitucionales por los casos ‘Rolex’ (enriquecimiento ilícito y omisión de información en sus declaraciones de bienes), ‘Cofre presidencial’, ‘Cirugías’, ‘Qali Warma’ y por las muertes y heridos en las protestas en contra de su Gobierno.

En tanto, la fiscal suprema Patricia Benavides, quien recientemente se reincorporó al Ministerio Público, registra cinco denuncias por delitos que van desde peculado doloso agravado hasta falsedad genérica y encubrimiento personal.

Sin embargo, la gran mayoría de denuncias están vinculadas a congresistas. El grupo de trabajo tiene en trámite más de 30 casos contra legisladores por diversos delitos.

En la lista figuran Raúl Doroteo (Acción Popular), Kira Alcarraz (Podemos Perú), Jhakeline Ugarte (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo), María Córdova (Renovación Popular), entre otros más. Cabe recordar que, a fines de julio pasado, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Castillo y 24 legisladores que presuntamente integrarían el grupo ‘Los Niños’.

Entre los altos funcionarios denunciados constitucionalmente también destacan el expresidente Martín Vizcarra, el expremier Alberto Otárola, el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el ministro de Educación, Morgan Quero, entre otros.

El expresidente Pedro Castillo registra tres denuncias constitucionales en el Congreso de la República. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

LADY CAMONES: SUBCOMISIÓN SE INSTALARÍA EN PRIMERA SEMANA DE SETIEMBRE

En diálogo con Gestión, Camones indicó que en la última sesión de la Comisión Permanente algunas bancadas no llegaron a acreditar a sus representantes ante la SAC, pese a la insistencia que hizo para empezar a trabajar.

En ese sentido, estimó que la subcomisión se instalaría oficialmente en la primera semana de setiembre, después de la semana de representación.

Añadió que aún no ha podido conversar con la expresidenta de la subcomisión, María Acuña, sobre los casos pendientes, por lo que dijo que todavía no podría definir una agenda de trabajo en específico.

Sin embargo, adelantó que para la calificación de las denuncias constitucionales se utilizarán dos factores importantes: la cantidad y antigüedad de los casos y la importancia de los temas, atendiendo la coyuntura.

“Tal como trabajamos en los periodos anteriores en la subcomisión, daremos prioridad a las denuncias muy antiguas para evitar que caduquen los procesos, pero también atenderemos los nuevos documentos. Nosotros hacíamos un equilibrio entre las antiguas y nuevas denuncias y esa misma estrategia la usaremos ahora”, acotó.

Lady Camones anunció que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se instalaría en la primera semana de setiembre.

En cuanto a las denuncias presentadas por la Fiscalía de la Nación, Camones dijo que serán priorizadas para dar celeridad a dichos procesos.

“Evaluaremos cuáles están pendientes de atención y poco a poco iremos atendiéndolas, de acuerdo cómo se desarrollen las sesiones”, remarcó.

Precisamente, Espinoza cuestionó en una conferencia de prensa que las cinco denuncias constitucionales que presentaron contra Benavides ni siquiera han sido calificadas por la subcomisión, pese a que ya han transcurrido varios meses.

“No sé sobre qué motivos son las denuncias que se formularon contra Patricia Benavides, pero obviamente vamos a evaluarlas y, en mérito de ello, tomaremos las decisiones; es decir, si se llegan a calificar o priorizar, tanto de ella como de otros personajes importantes”, aseveró.

