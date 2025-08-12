Llegada de la fiscal Patricia Benavides, para la Junta de Fiscales Supremos en la sede central del Ministerio Público. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Llegada de la fiscal Patricia Benavides, para la Junta de Fiscales Supremos en la sede central del Ministerio Público. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Día clave. La fiscal de la Nación, , convocó a Patricia Benavides a participar en una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, programada para hoy, martes 12 de agosto a las 09:00 a.m.

La reunión se desarrollará en un contexto de alta expectativa por la reciente disposición judicial que allanó el camino para el retorno de Benavides como fiscal suprema.

Según el oficio enviado por Evelia Castro, gerente de la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, la citación reconoce a Benavides Vargas como fiscal suprema titular y la emplaza a asistir a la sesión en la sede central del .

09:34

La sesión de hoy puede determinar el regreso de Patricia Benavides como Fiscal Suprema. Se realiza en estricto privado.

Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
09:11

Alrededor de la sede del Ministerio Público se ha concentrado un importante contingente policial, ante la presencia de personas arengando a favor y en contra de Benavides Vargas.

09:10

La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, llegó a la sede del Ministerio Público en la Av. Abancay, minutos antes de las 09:00 a.m.

