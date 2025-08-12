Día clave. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, convocó a Patricia Benavides a participar en una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, programada para hoy, martes 12 de agosto a las 09:00 a.m.

La reunión se desarrollará en un contexto de alta expectativa por la reciente disposición judicial que allanó el camino para el retorno de Benavides como fiscal suprema.

Según el oficio enviado por Evelia Castro, gerente de la Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, la citación reconoce a Benavides Vargas como fiscal suprema titular y la emplaza a asistir a la sesión en la sede central del Ministerio Público.