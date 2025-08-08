El Congreso deberá ahora evaluar los pasos a seguir frente a este aparente “desacato institucional” que denuncia la JNJ. Foto: Jesús Saucedo@photo.gec
El Congreso deberá ahora evaluar los pasos a seguir frente a este aparente “desacato institucional” que denuncia la JNJ. Foto: Jesús Saucedo@photo.gec
La envió un oficio al presidente del Congreso, , para advertir que la ha incumplido reiteradamente una resolución emitida el 12 de junio del presente año, en la que se ordenaba la reincorporación de como Fiscal Suprema.

El documento, firmado por el presidente de la JNJ, Gino Tomás Ríos, detalla que desde esa fecha se han cursado diversos oficios tanto a la como a la Junta de Fiscales Supremos, sin que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N.º 231-2025-JNJ.

“De manera flagrante e injustificada, la Fiscalía de la Nación viene haciendo caso omiso de nuestro requerimiento”, se lee en el oficio, el cual fue enviado al titular del Parlamento en cumplimiento del artículo 102, inciso 2 de la Constitución Política, que faculta al a ejercer control sobre el respeto al orden constitucional.

La informó que ha adjuntado copias de los oficios enviados anteriormente, en los que solicitaban el cumplimiento de la resolución mencionada. La situación se produce en un contexto político delicado, en el que las relaciones entre organismos constitucionales autónomos atraviesan tensiones evidentes.

Cabe señalar que la remoción de del cargo de Fiscal de la Nación ocurrió en medio de investigaciones que la involucraban, pero que su reincorporación como Fiscal Suprema fue ordenada por la JNJ.

El Congreso deberá ahora evaluar los pasos a seguir frente a este aparente “desacato institucional” que denuncia la JNJ.

Mientras tanto, se espera que la próxima semana se instalen oficialmente las comisiones ordinarias del Parlamento para el periodo legislativo 2025-2026, lo que podría abrir nuevos espacios de debate sobre este y otros temas pendientes en el ámbito judicial.

