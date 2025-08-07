El presidente del Congreso, José Jerí, manifestó su rechazo a las declaraciones vertidas por el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien acusó al Gobierno del Perú de haber “copado” un territorio colombiano en la Amazonía, en alusión a la isla Chinería, de Loreto.

En diálogo con la prensa, dijo que comparte la posición de nuestra Cancillería frente a este conflicto diplomático.

“Yo creo que el canciller Elmer Schialer ha expresado la posición del Perú. Siempre hay vocación de diálogo por parte de nuestro país pero, particularmente, considero que está delirando el presidente de Colombia”, indicó esta mañana.

El legislador de Somos Perú recordó que la Mesa Directiva ya se reunió y emitió un pronunciamiento oficial de rechazo a estos comentarios.

Según dijo, en el documento recordaron que la isla Chinería de Loreto se conformó en respeto al Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el protocolo de Río de Janeiro de 1934, así como por la aprobación de una ley emitida por unanimidad por el Pleno del Congreso.

“Ahí sentamos la posición oficial e institucional en representación del Congreso, en la que obviamente rechazamos ese tipo de comentarios”, apuntó.

LIMITARÁN USO DE INSTALACIONES DEL PARLAMENTO PARA FINES PROSELITISTAS

En otro momento, Jerí adelantó que se ha tomado un acuerdo en la Mesa Directiva para limitar el uso de las instalaciones del Congreso con fines proselitistas.

Esto, al ser consultado por la situación de seis legisladores, quienes estarían en la mira del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 por una presunta infracción a la neutralidad electoral con miras a los comicios generales de abril delo 2026.

Se trata de José Elías Ávalos (Alianza para el Progreso) y María Agüero, Flavio Cruz, María Taipe, Kelly Portalatino y Segundo Montalvo, de Perú Libre.

“Justamente hemos tomado un acuerdo en la última Mesa Directiva sobre el tema de neutralidad electoral para el uso de ambientes del Congreso. Queremos evitar situaciones posteriores en un año electoral”, acotó.

El legislador recordó que está pendiente de debate en el Pleno el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución que permite a los legisladores hacer campaña política durante la semana de representación. Según dijo, será “una de las primeras propuestas que se verán”.

“Hay diversas posturas y justamente en el debate en el Pleno vamos a escucharlas. Finalmente, debemos tomar una posición lo más cercana a la neutralidad para justamente evitar este tipo de denuncias (...) más que fiscalizar, es anticipar y tener las reglas claras, para que los congresistas que buscan reelegirse puedan actuar evidentemente en un marco de neutralidad”, enfatizó.

Sobre la situación legal de la congresista de APP, María Acuña, señaló que ha revisado documentos que no evidencian su participación activa en un proceso penal.

Añadió que dicha legisladora ha mostrado documentación que será evaluada por las instancias correspondientes, lo que a su juicio le da tranquilidad como presidente del Congreso.