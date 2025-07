La congresista de Alianza para el Progreso (APP), María Acuña, se pronunció por la denuncia de Cuarto Poder, en la que se da cuenta que presuntamente habría invadido un parque público en Surco, adyacente a su vivienda.

Según el dominical, que accedió a un informe de la Municipalidad de Surco, la también presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se habría apropiado indebidamente de aproximadamente 118 metros cuadrados del parque número 17, anexándolos a su propiedad. El área invadida fue cercada con mallas, rejas y tiene hasta una puerta, restringiendo el acceso público.

Al respecto, Acuña negó cualquier apropiación ilegal y aseguró que la ocupación del área fue producto de un acuerdo entre vecinos, previo a que ella adquiriera el inmueble.

Al ser consultada sobre si cuenta con documentos que sustenten su derecho sobre los 110 m² que forman parte del parque, reconoció que no cuenta con dichas pruebas.

“Yo no he estado en esa negociación, yo he comprado el bien a un propietario anterior. Soy una mujer de buena fe”, señaló esta mañana a Canal N.

Pese a ello, insistió en que la ocupación no puede considerarse invasión, ya que, según dijo, existió un acuerdo entre los vecinos del parque 16, 17 y 18 de Surco para cercar áreas que estaban abandonadas o invadidas anteriormente.

LE PIDE UNA RECTIFICACIÓN AL ALCALDE DE SURCO, CARLOS BRUCE

El último lunes, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, ratificó su denuncia y le pidió a la legisladora que voluntariamente retire el espacio invadido, de lo contrario, sería demolido.

“De lo que hemos revisado los documentos, el caso es contundente. Lo mejor es que la congresista voluntariamente retire el espacio invadido y demuela la construcción que se ha hecho allí. De no ser el caso, la ley establece un procedimiento por el cual lo haríamos como municipio, que es demoler”, dijo a Canal N, tras darle a la parlamentaria un plazo de 45 días para que lo haga.

En respuesta, Acuña exigió a Bruce que se rectifique por asegurar que ha invadido dicho terreno o, de lo contrario, lo querellará.

“Es fácil que el alcalde vaya (al lugar), converse, se ponga de acuerdo, que resuelva los problemas, pero que salga por un tema mediático a decir que he invadido un parque, eso tiene que rectificarse sino lo voy a querellar”, enfatizó.

“Es muy ligero el alcalde de Surco, al cual exhorto que tiene que rectificarse porque no se puede decir que yo he invadido, ni mis vecinos han invadido. Por eso pido al alcalde que vaya a hacer una visita al parque 18 y 17, converse con los vecinos”, añadió.

