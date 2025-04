El alcalde de Surco, Carlos Bruce, señaló que si bien la ola de criminalidad que azota al país no inició con la gestión de la presidenta Dina Boluarte, sí cree que el Gobierno tiene la responsabilidad de cambiar la estrategia para detenerla.

“Coincido en que no se le puede culpar a este gobierno de haber empezado la ola delictiva, pero sí tiene responsabilidad de hacer algo para pararlo . Estamos haciendo más de lo mismo” , dijo en Cuentas Claras, de Canal N.

“Está claro que la delincuencia local ha aprendido de la delincuencia exportada. Estos delitos de extorsión ya no son solo del Tren de Aragua, sino también de bandas locales que extorsionan hasta heladeros. La situación se ha vuelto extrema”, añadió.

Para Bruce, el origen del problema radica en que el crecimiento de la población peruana no ha sido acompañado por un aumento proporcional en el número de efectivos policiales. “Hoy en día hay menos policías por habitante a lo que había hace 30 años. Al año se gradúan 5 mil policías, pero pasan al retiro 4,500 y tenemos la ola delictiva creciendo” , manifestó.

Por otro lado, afirmó que nunca antes había presenciado un paro tan justificado como el realizado este jueves por los transportistas, motivado por las recientes muertes provocadas por bandas de extorsionadores.

“El ciudadano sabe que el paro de hoy ha sido justificado. Y estos son los transportistas, pero todos están en jaque. Esperamos del gobierno decisiones y acciones inmediatas. La semana pasada salió el ministro del Interior a pedirle a los municipios que le donemos camionetas, está bien, Surco donará 9, ¿pero el Gobierno no puede gastar dinero para la seguridad ciudadana? ¿El Gobierno no puede comprarse 200 camionetas?”, cuestionó Bruce.

Sobre la efectividad de los estados de emergencia, aseguró que, en la práctica, no representan una solución real frente a una ola delictiva tan intensa. “Ya lo vimos cuando se declaró la emergencia en determinados distritos y no pasó nada, ahora que es todo Lima no hay cantidad de efectivos que puedan estar en cada esquina. Y tampoco conviene que las FF.AA., que no están acostumbradas a resguardar ciudades, estén en todas las esquinas”, sostuvo.

Respecto a la aprobación del dictamen que autoriza a los serenos municipales el uso de pistolas eléctricas o de electrochoque como herramienta de defensa, Bruce consideró que se trata del primer paso en la dirección correcta. Sin embargo, advirtió que será fundamental capacitar adecuadamente a los serenos para garantizar un uso responsable y efectivo de estos dispositivos.