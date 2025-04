El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respaldó el paro de transporte en Lima y Callao, a la que se han sumado alrededor de 460 empresas.

“El Gobierno no ve o no lo quiere ver (el problema de inseguridad). Es un problema del gobierno central. Estoy de acuerdo con la protesta porque no se puede ser están disparando a los transportistas”, expresó el burgomaestre.

Añadió que lo bueno es que la Policía Nacional del Perú ya ha recuperado su capacidad de reacción, pues ahora en flagrancia puede disparar a matar.

“Esto hay que pararlo en seco porque si sigue creciendo puede llevarnos a ser como Ecuador, donde la situación es mucho peor que en Perú”, indicó a la prensa.

Que aprueben terrorismo urbano

El alcalde de Lima sostuvo que estamos viviendo un terrorismo urbano, por lo que instó al Congreso a aprobar la norma.

“En el Congreso no lo quieren aprobar. Es un terrorismo planificado”, apuntó.

