Freddy Solano juramentó este viernes como nuevo titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Foto: Captura TVPerú.
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Redacción Gestión
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El , tomó juramento este viernes a Freddy José María Solano Gonzales como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), durante una ceremonia oficial realizada en Palacio de Gobierno.

Con esta designación, Solano Gonzales reemplaza en el cargo a , quien permaneció por un breve periodo al frente del sector.

La ceremonia contó también con la presencia del .

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Trayectoria

Solano llega al MTPE tras desempeñarse como presidente ejecutivo de Promperú, entidad desde la cual lideró estrategias vinculadas a la promoción de exportaciones, turismo e imagen país. Antes de ello, ejerció funciones como gerente de la institución desde marzo de este año.

A lo largo de su trayectoria en el sector público, ha ocupado diversos cargos vinculados a gestión estatal, formalización laboral y programas sociales. Entre ellos, presidió el directorio de CORPAC, donde estuvo a cargo de iniciativas relacionadas con la conectividad aérea y el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria.

Freddy Solano juramentó este viernes como nuevo titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Foto: Captura TV Perú.
Freddy Solano juramentó este viernes como nuevo titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Foto: Captura TV Perú.

También fue director ejecutivo del Programa Nacional Contigo, adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), impulsando acciones orientadas a poblaciones vulnerables y la articulación territorial de servicios públicos.

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En el ámbito laboral, desarrolló una carrera en Sunafil, donde se desempeñó como subintendente, asesor de gerencia y posteriormente superintendente, consolidando experiencia en fiscalización y formalización del empleo.

Asimismo, ocupó el cargo de director de Educación Básica para Estudiantes de Alto Desempeño (COAR) en el Ministerio de Educación, participando en iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema educativo y el desarrollo de talento.

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