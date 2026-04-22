El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, anunció que en los próximos días se reunirá con las autoridades electorales para proponer que las Fuerzas Armadas apoyen en el traslado y custodia del material electoral durante la segunda vuelta presidencial que se realizará en junio de este año.

“Años atrás, los que se encargaban de custodiar las ánforas desde los almacenes de la ONPE hasta los lugares de votación, eran las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Hoy debido a normas emitidas por las instancias electorales, solo es la Policía Nacional la encargada de dar seguridad a los vehículos que trasladan las ánforas y equipamiento que se utiliza en los centros de votación y que están a cargo de la ONPE. Vamos a coordinar con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para ver que las Fuerzas Armadas puedan ayudar a la Policía Nacional en el cuidado de las ánforas”, indicó.

Previamente, el presidente de la República, José Balcázar, aseguró que las Fuerzas Armadas podrían asumir la distribución y el recojo del material electoral, pero ello está bajo potestad del JNE.

El 80% de la PNP votó el 12 de abril

De otro lado, Arroyo informó que durante las Elecciones Generales 2026, el 80% de los miembros de la Policía Nacional emitieron su voto y solo un 20% no lo pudo realizar debido a que el personal fue asignado a lugares lejanos a su local de votación por falta de militares en algunas zonas del país. “80 % es un buen porcentaje porque en años anteriores era mucho menor”, destacó el jefe del gabinete ministerial.

Indicó que, en el caso de las Fuerzas Armadas, la cifra de votación es mucho menor por la distribución del personal a nivel nacional, sobre todo, en lo que respecta a los miembros de las tropas. “El caso del personal de tropa es un poco más complejo porque, por ejemplo, de Lima salen a apoyar las votaciones a distintos lugares, incluso desde Ucayali, se van a Cajamarca y a las regiones donde hay poco personal de las Fuerzas Armadas”, afirmó.

El jefe del gabinete ministerial informó que propondrá al JNE la instalación de mesas de transeúntes con el fin de que los policías y militares, que no sufraguen en el centro de votación que custodian, puedan votar en puntos cercanos establecidos para este fin. Foto: PCM

LEA TAMBIÉN: Fiscalía pide detención preliminar contra Piero Corvetto

Propone mesas de transeúntes para PNP y FF.AA.

El jefe del gabinete ministerial informó que propondrá al JNE la instalación de mesas de transeúntes con el fin de que los policías y militares, que no sufraguen en el centro de votación que custodian, puedan votar en puntos cercanos establecidos para este fin.

“Es una posibilidad no solo para los miembros del orden, sino para algunas personas que, por razones de fuerza mayor no puedan acudir a sus mesas de sufragio. Podría ser esa sugerencia para posteriores elecciones. Eso vamos a sugerir al Jurado Nacional de Elecciones, pero ya queda en la potestad de ellos como entes electorales, tomar la mejor decisión al respecto”, puntualizó.