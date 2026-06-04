En un mercado tan competitivo como el peruano, la eficiencia logística ha dejado de ser un simple eslabón en la cadena de valor para convertirse en el motor de la competitividad. Para una empresa líder como Anypsa, con presencia en todo el territorio nacional, garantizar que sus productos lleguen a destino de manera puntual y segura es un pilar fundamental de su promesa de marca. Es por ello que, en su búsqueda constante de la excelencia operativa, la compañía ha decidido potenciar su operación de la mano de un socio estratégico: Volvo Group Peru.

La reciente adquisición de una nueva flota de 25 camiones Volvo VM 6x2 reafirma su confianza en un socio estratégico de largo plazo y es el resultado de una relación consolidada. Esta es la segunda renovación de flota que Anypsa realiza con Volvo, tras la exitosa incorporación de 12 camiones VM 4x2 hace algunos años. La experiencia positiva y el rendimiento demostrado por esas primeras unidades fueron determinantes para que la empresa volviera a confiar en Volvo para este nuevo y más ambicioso paso en su estrategia de crecimiento.

“Esta nueva renovación de nuestra flota con Volvo es un paso natural en nuestra estrategia de excelencia operativa. La experiencia previa con los camiones VM fue sumamente positiva, y para esta nueva etapa, necesitábamos un socio que nos proveyera una solución integral para nuestra red de distribución. La confiabilidad de los vehículos y el respaldo de la red de postventa de Volvo son fundamentales para asegurar que nuestros productos lleguen a cada rincón del país a tiempo”, señaló Jorge Esquen Ventura, abogado de Anypsa.

La nueva flota, compuesta por camiones VM 6x2 con furgón y plataforma de carga hidráulica, es un “traje a medida” para las exigentes operaciones de Anypsa. Estos vehículos además de ofrecer versatilidad para adaptarse a distintas necesidades de carga también incorporan atributos que impactan directamente en la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. En materia de seguridad, sus sistemas avanzados de frenado y asistencia protegen tanto a la carga como al operador. A su vez, la ergonomía y el confort de la cabina son hoy un factor clave para mejorar las condiciones laborales de los conductores y, en consecuencia, aumentar la eficiencia en ruta.

“Que un cliente como Anypsa regrese para una segunda gran adquisición de flota, y además la duplique, es la mayor validación de nuestro compromiso y de la calidad de nuestras soluciones. No vendemos camiones, construimos relaciones de confianza. El VM es un vehículo diseñado para la rentabilidad del negocio de nuestros clientes, y estamos orgullosos de seguir potenciando las operaciones de un líder como Anypsa”, declaró Jorge Masías, director gerente general de Volvo Group Peru.

Finalmente, el factor que consolida al Volvo VM como un aliado estratégico es la garantía de continuidad operativa. Para una operación que no puede detenerse, el respaldo de la red de post venta más grande, con cobertura a nivel nacional, con un stock permanente de repuestos, es crucial. Esta colaboración demuestra cómo la inversión en tecnología, respaldada por un socio confiable, se traduce en una ventaja competitiva real, redefiniendo los estándares de la logística industrial en el Perú.