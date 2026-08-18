Según el medio, hace una semana, el combustible estaba disponible en un 41% de las gasolineras del país, lo que demuestra que la situación continúa empeorando.
Según el medio, hace una semana, el combustible estaba disponible en un 41% de las gasolineras del país, lo que demuestra que la situación continúa empeorando.
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Agencia EFE
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Solo un tercio de las gasolinas de cuentan actualmente con reservas de combustible debido a su escasez por la intensificación de los ataques ucranianos a refinerías del país, según informó este martes el diario ruso ‘Izvestia’.

Según el medio, hace una semana, el combustible estaba disponible en un 41% de las gasolineras del país, lo que demuestra que la situación continúa empeorando.

Las autoridades de al menos ocho regiones rusas reconocieron la semana pasada que existen problemas de combustible en su territorio.

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También el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, reconoció hoy que en las gasolineras se forman colas, pero aseguró que las autoridades “trabajan activamente” para resolver la situación.

El Gobierno ruso autorizó previamente la venta de combustible Euro-2, por debajo de los estándares de calidad habituales de Euro-5, para abastecer el mercado interno y prohibió la exportación de diésel.

La primera ola de la crisis de combustible comenzó en mayo, pero la situación mejoró significativamente durante los meses de verano.

No obstante, en agosto Ucrania reanudó los ataques a las refinerías rusas, lo que dio inicio a una nueva ola de escasez.

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