El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto de Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA vía AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto de Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA vía AFP).
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Redacción Gestión
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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, reducir “sustancialmente” los ejercicios militares conjuntos de EE.UU. con Corea del Sur y aludió a su “muy buena relación con Kim Jong-un”, el líder de Corea del Norte.

Trump además agregó que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ha rechazado “recientemente” unirse a los esfuerzos de Estados Unidos para la “desnuclearización” de Irán.

“No estoy contento con el hecho de que EE.UU. haya acordado hace mucho tiempo participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur”, indicó el magnate, que lamentó que es “demasiado tarde para cancelarlos”.

Cada año, EE.UU. y Corea del Sur realizan ejercicios militares conjuntos en suelo surcoreano.
Cada año, EE.UU. y Corea del Sur realizan ejercicios militares conjuntos en suelo surcoreano.

Trump y la tensión en la península de Corea

La orden de Trump se produce cuando este lunes está previsto que comience el Ulchi Freedom Shield (UFS), un ejercicio militar conjunto de 10 días entre Seúl y Washington que suelen realizar en estas fechas, y que Corea del Norte ha denunciado como un ensayo para la invasión a su territorio.

Por otra parte, Corea del Norte lanzó el pasado miércoles un misil balístico en dirección hacia el mar de Japón, su undécimo lanzamiento de este tipo en lo que va de año, que estuvo condenado por la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos y Corea del Sur.

Mientras tanto, Trump publicó una foto en su red social en la que se le ve posando con Kim Jong-un y escribió que se llevan «genial» pese a que este luce “una mirada poco amigable”.

Ejercicios en medio de tensión entre Seúl y Washington

El UFS, uno de los dos principales ejercicios conjuntos anuales de Seúl y Washington, junto al Freedom Shield de primavera, tiene una duración programada de once días, hasta el 27 de agosto, con el fin de fortalecer la postura de defensa combinada de los aliados.

A pesar de que redujeron el número de maniobras de las 17 realizadas en 2025, la semana pasada Pionyang avisó de que responderá con «un nuevo nivel de disuasión» ante los ajustes en el UFS, calificando la adaptación a formas modernas de guerra como una preparación para una confrontación militar.

Kim Jong-un y Donald Trump. (Foto de Brendan Smialowski / AFP)
Kim Jong-un y Donald Trump. (Foto de Brendan Smialowski / AFP)

China pide avanzar hacia “solución política”

China pidió este lunes avanzar hacia una “solución política” de la cuestión de la península coreana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que ordenó reducir «sustancialmente» los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y aludiera a su buena relación con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

afirmó hoy el portavoz de la Cancillería china Lin Jian en rueda de prensa.

Lin respondió así a una pregunta sobre si Pekín apoyaría una reanudación del diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte, después de que Trump justificara su decisión tanto por el coste de las maniobras como por su “muy buena relación” con Kim.

Corea del Norte, que considera estos ejercicios un ensayo para una invasión de su territorio, había advertido la semana pasada de una respuesta ante su celebración y efectuó recientemente nuevos lanzamientos de misiles balísticos.

Seúl espera que la “muy buena relación” entre Trump y Kim propicie un diálogo entre ambos

Corea del Sur afirmó este lunes que espera que la “muy buena relación” que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró tener con el líder norcoreano, Kim Jong-un, propicie un diálogo entre ambos, tras las críticas del inquilino de la Casa Blanca a Seúl con motivo de unas maniobras militares.

dijo un portavoz de la Presidencia surcoreana, según recoge la agencia de noticias Yonhap.

En este sentido, el funcionario de la Casa Azul dijo que Seúl realizará «los esfuerzos diplomáticos necesarios», actuando como «impulsor», en «cercana» coordinación con las autoridades estadounidenses.

Con información de EFE

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