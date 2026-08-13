¿qué pasa con los acuerdos comerciales anteriores que Trump firmó con socios a los que les prometieron tasas arancelarias específicas? Fotógrafo: Kyle Grillot/Bloomberg
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Financial Times
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Es un momento curioso para la guerra comercial de Donald Trump. Atrás quedaron los frenéticos días en que los tuits furiosos, amenazando con imponer enormes aranceles a los aliados de Estados Unidos, ocupaban las portadas de los periódicos. Ahora esas amenazas se lanzan con menos frecuencia y, en su mayoría, sólo provocan resignados encogimientos de hombros.

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