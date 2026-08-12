Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Con el objetivo de conocer las expectativas de los profesionales y las necesidades de las empresas en materia de contratación, Michael Page presentó la cuarta edición de su estudio Talent Trends 2026. La investigación se elaboró a partir de una encuesta aplicada a más de 60,000 profesionales a nivel global, de los cuales 13,000 corresponden a América Latina y 1,136 a Perú, la mayor muestra alcanzada por la firma en el país. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de esta edición?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.