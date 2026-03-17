El 97% de los profesionales en Perú considera importante poder elegir sus beneficios laborales, según la Guía Salarial 2026 de Michael Page. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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La flexibilidad laboral se ha consolidado como uno de los factores más valorados por los profesionales en Perú al momento de elegir o cambiar de empleo. Según la Guía Salarial 2026 de Michael Page, el 97% de los trabajadores considera importante poder elegir sus beneficios. Sin embargo, la oferta empresarial aún es limitada: apenas el 8% de las compañías brinda flexibilidad total, mientras que el 29% permite una elección parcial y el 34% mantiene esquemas rígidos. ¿Este panorama podría cambiar en el mediano plazo?

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