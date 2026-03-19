La base de estudiantes del Grupo Enovus en Perú se cuadruplicó frente a 2024 y cerró 2025 con cerca de 1,000 alumnos. (Foto: referencial).
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Sandra Reyes
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El Grupo Enovus, holding educativo chileno con más de una década en educación superior, capacitación y formación online en Latinoamérica, cerró un 2025 de fuerte aceleración en Perú, al cuadruplicar su base de estudiantes frente a 2024 y alcanzar cerca de 1,000 alumnos matriculados, en un contexto de creciente demanda por educación flexible y digital. De cara a este 2026, el grupo proyecta duplicar las matrículas en el país, avanzar hacia una mayor masa crítica de estudiantes y consolidar a Perú como plataforma para escalar modelos regionales, con una hoja de ruta sustentada en una oferta alineada con el mercado laboral y el creciente interés por posgrados y formación continua. ¿Cómo planea el Grupo Enovus avanzar en el mercado peruano en su siguiente etapa?

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