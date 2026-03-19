La llegada del Grupo Enovus al mercado peruano se consolidó en 2024 con una estrategia de expansión basada en alianzas locales y despliegue académico. A través de Enovus+, el grupo comenzó a trabajar con empresas peruanas en capacitación y programas a medida, mientras que mediante UAndes Online selló una alianza estratégica con la Universidad de Piura (UDEP) para ofrecer programas de pregrado, posgrado y formación continua 100% online, enfocados en empleabilidad e innovación.

Si bien el mercado peruano representó menos del 1% de la facturación total del Grupo Enovus al cierre de 2025, su desempeño resultó clave por la rápida validación del modelo académico y la valoración de la experiencia estudiantil.

“Perú pasó de ser un mercado exploratorio a convertirse en un país prioritario dentro de nuestra estrategia regional”, afirmó María José Gutiérrez, directora ejecutiva del grupo, al señalar que los resultados de 2025 sentaron las bases para un crecimiento sostenido y definieron la hoja de ruta para 2026.

La educación online flexible explica gran parte del crecimiento del Grupo Enovus en el mercado peruano. (Foto: referencial).

Planes 2026: crecimiento del Grupo Enovus en Perú

En 2026, el Grupo Enovus entra en una fase de aceleración y escalamiento en el mercado peruano, con una proyección de duplicar las matrículas respecto a 2025 y consolidar una masa crítica de estudiantes en el país. Dicha perspectiva se apoya en una inversión superior a US$2 millones entre 2025 y 2026, destinada a fortalecer la experiencia del estudiante, la propuesta académica, la tecnología y el posicionamiento local.

“El foco estará puesto en escalar con calidad, seguir fortaleciendo la experiencia del estudiante y ampliar una oferta académica alineada con las necesidades reales del mercado laboral peruano”, señaló Gutiérrez.

La hoja de ruta en Perú para este 2026 se sostiene sobre tres pilares: pertinencia, calidad y acceso, con una oferta académica enfocada en áreas de alta demanda laboral. A largo plazo, el grupo proyecta que Perú supere el 4% de los ingresos totales del holding en un horizonte de cinco años, transformándose en uno de sus principales motores de crecimiento internacional.

“Esperamos que Perú se consolide como un país clave dentro de nuestra estrategia regional”, destacó Gutiérrez, al subrayar que el mercado peruano no solo crecerá en tamaño, sino que seguirá funcionando como plataforma para escalar modelos educativos que luego se replican en otros países de la región.

El estudiante peruano es hoy más exigente, orientado a resultados y empleabilidad. (Foto: referencial).

Oferta académica: posgrados y másters

La oferta académica del Grupo Enovus en Perú se consolidó en 2025 a través de Enovus University, cuya propuesta de educación online con estándar estadounidense fue bien recibida por el mercado local, impulsada por la flexibilidad del modelo, en línea con las necesidades del mercado laboral.

De cara a 2026, el grupo apunta a fortalecer y ampliar su portafolio académico con foco en sectores de alta demanda laboral en Perú, como administración, ingeniería, tecnología, habilidades digitales y logística, manteniendo su énfasis en empleabilidad. En esa línea, el lanzamiento del Máster en Administración de Empresas (MBA) marca el inicio de una nueva etapa de desarrollo académico, en un contexto de creciente interés por posgrados y formación continua entre los estudiantes peruanos.

“Para nosotros, la pertinencia de los programas es clave y debe responder a las necesidades actuales del mundo del trabajo”, explicó Gutiérrez, al señalar que el objetivo en 2026 es seguir elevando la calidad de la oferta, reforzar los modelos académicos y consolidar una propuesta educativa sostenible y escalable en el país.

Descentralización educativa: Lima y provincias

La descentralización educativa se ha convertido en uno de los ejes estratégicos del Grupo Enovus en Perú. Si bien Lima continúa siendo un polo relevante, una proporción importante de sus estudiantes proviene de regiones, reflejo del alcance que ha logrado su modelo de educación online.

Actualmente, el grupo cuenta con alumnos en ciudades como Piura, Cajamarca, Iquitos, Chiclayo, Arequipa, Cusco y Tacna, lo que confirma que la modalidad virtual permite ampliar el acceso a educación superior de calidad sin las barreras geográficas del formato presencial.

Para la compañía, este despliegue territorial no responde únicamente a un enfoque social, sino a una estrategia de crecimiento sostenible. “El rol de la educación online en regiones no es solo social, es estratégico”, afirmó la directora ejecutiva del grupo, al explicar que el alcance fuera de Lima explica una parte relevante del crecimiento en Perú.