La inversión pública del Perú en el sector Educación se ubica por encima del promedio de América Latina y el Caribe, de acuerdo con un análisis prospectivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).

Sin embargo, la entidad advierte que persisten brechas en aprendizajes , equidad territorial y transformación digital que limitan los resultados del sistema educativo.

Presupuesto récord para 2026

El Ceplan informó que el Gobierno ha asignado para 2026 un presupuesto de S/ 48,707 millones al sector Educación, equivalente al 18.9% del presupuesto nacional y superior en S/ 296 millones al monto aprobado para 2025.

Según el organismo, este nivel de recursos consolida un crecimiento sostenido desde 2023 y prioriza mejoras remunerativas para los docentes, así como inversiones en infraestructura educativa.

Del total del presupuesto, el 64% será ejecutado por gobiernos regionales y locales, con el objetivo de fortalecer la gestión descentralizada y reducir brechas en el acceso y la calidad del servicio educativo.

Docentes, cobertura y calidad educativa

El análisis del Ceplan señala que el aumento de la demanda de docentes y la expansión del acceso a la educación plantean desafíos adicionales. A nivel nacional, entre 2012 y 2024, se incorporaron más de 116,000 nuevos docentes a la educación básica regular, con mayor crecimiento en el nivel inicial.

Si bien este avance refleja una mayor cobertura del sistema, la entidad advierte que persiste el reto de asegurar condiciones laborales adecuadas, formación continua y permanencia en la carrera docente para sostener la calidad educativa.

Brechas de aprendizaje y transformación digital

Pese al mayor gasto público, los resultados de las evaluaciones nacionales muestran avances puntuales, pero niveles aún insuficientes en matemática y lectura , lo que evidencia una brecha entre las metas educativas y los resultados alcanzados.

Asimismo, el Ceplan alertó sobre los rezagos en alfabetización digital. Aunque el acceso a internet y a dispositivos tecnológicos ha crecido, la falta de capacidades para un uso crítico y productivo de la tecnología limita el aprovechamiento de la innovación y profundiza desigualdades educativas.

Permanencia escolar y desigualdad territorial

En 2024, la esperanza de vida escolar en el Perú alcanzó los 14.5 años, superando los niveles previos a la pandemia, según datos del Ministerio de Educación (Minedu). No obstante, el Ceplan indicó que persisten diferencias significativas entre zonas urbanas y rurales, así como entre regiones.

Desde su enfoque prospectivo, el organismo concluye que si bien la inversión pública en educación es una condición necesaria para mejorar los aprendizajes, no es suficiente por sí sola, por lo que se requieren políticas integrales y de largo plazo para cerrar brechas y mejorar la calidad del sistema educativo.

