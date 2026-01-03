El Ministerio de Educación (Minedu) anunció el inicio del proceso de contratación de auxiliares de educación 2026, mecanismo que permite que cada año más de 9,000 profesionales y estudiantes de Educación se incorporen al sistema educativo público y aporten con su vocación a la construcción de espacios escolares seguros y propicios para el aprendizaje.

Con este fin, mediante la Resolución Viceministerial N.° 158-2025-MINEDU, aprobó una nueva norma técnica que establece criterios claros y simplificados que agilizan el proceso, incorpora mecanismos de verificación para prevenir la participación de personas con sanciones o antecedentes incompatibles con el servicio educativo, y promueve la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público, informó el ministerio. .

La convocatoria está dirigida a titulados o estudiantes de Educación que hayan concluido, como mínimo, el sexto ciclo, para desempeñarse en instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular (inicial y secundaria) y Educación Básica Especial (inicial y primaria), y contribuir al desarrollo integral de los estudiantes.

Para participar, los interesados deberán presentar, del 12 al 16 de enero, un expediente en la mesa de partes de la UGEL a la que desean postular. Este expediente debe incluir las copias de los documentos que acreditan los requisitos y los criterios de evaluación, así como las declaraciones juradas (anexos 6, 7, 8, 9 y 12) firmadas y con huella dactilar.

Los postulantes deberán cumplir requisitos generales, como acreditar estudios superiores, contar con buena salud física y mental y tener menos de 70 años al momento de postular. Asimismo, deberán cumplir requisitos específicos según la modalidad y el nivel educativo de la plaza.

Foto: GEC

La evaluación de expedientes se basa en tres criterios: la formación académica (hasta 30 puntos), la formación continua (hasta 3 puntos) y la experiencia laboral (hasta 65 puntos). Estos criterios permiten valorar, de manera objetiva, la formación y trayectoria de cada postulante.

Al invitar a los profesionales y estudiantes de Educación a participar en el proceso, el ministro de Educación, Jorge Figueroa, afirmó que esta es una oportunidad para desarrollar su vocación y contribuir al crecimiento y bienestar de nuestros escolares.