Jorge Figueroa Guzmán es el nuevo ministro de Educación. (Foto: Captura TV Perú)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este martes, el a Jorge Eduardo Figueroa Guzmán como el nuevo ministro del Ministerio de Educación (Minedu), uniéndose al .

Con la juramentación de su primer gabinete, el mandatario da inicio formal a su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

Formación académica y desempeño profesional

Jorge Eduardo Figueroa Guzmán es abogado de profesión, especializado en Derecho Digital y nuevas tecnologías. Graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en donde obtuvo una maestría en Derecho Procesal. Además, obtuvo un MBA en Administración Estratégica de Empresas en Centrum PUCP.

En el ámbito profesional, se ha desarrollado como asociado senior en el área tributaria y tiene experiencia en defensa y procedimientos ante la administración tributaria. Asimismo, es miembro del Colegio de Abogados de Lima y realizó labores en el estudio Zuzunaga & Assereto Abogados.

En el sector público, Figueroa Guzmán ha ocupado diversos cargos en el Minedu. En mayo del 2024, fue designado como Asesor II del Despacho Ministerial mediante la Resolución Ministerial N.º 250-2024-MINEDU. Ya en agosto, del mismo año, tomó la jefatura de gabinete de la División de Educación General (DEG).

Cabe mencionar que el actual ministro de Educación se desempeñó bajo el liderazgo de Morgan Quero Gaime, titular saliente del Minedu.

Como se recuerda, la se produjo hace unos días, en medio de la crisis política que derivó en la . Su salida coincidió con la asunción del ahora presidente de la República, José Jerí.

