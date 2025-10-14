El presidente de la República, José Jerí, tomó juramento este martes por la tarde a los integrantes de su Gabinete Ministerial, encabezado por Ernesto Álvarez, durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.
El acto se lleva a cabo cuatro días después de que José Jerí asumiera la presidencia de la República, tras la vacancia de Dina Boluarte.
Con esta juramentación, el mandatario da inicio formal a su gestión al frente del Poder Ejecutivo.
A continuación, la lista completa de ministros que integran el nuevo Consejo de Ministros del Perú:
Presidente del Consejo de Ministros: Ernesto Álvarez Miranda
Ministerio Relaciones Exteriores: Hugo de Zela Martínez
Ministerio de Defensa: César Francisco Díaz Peche
Ministerio Economía y Finanzas: Denisse Miralles
Ministerio del Interior: Vicente Tiburcio Orbezo
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Walter Eleodoro Martínez Laura
Ministerio de Educación: Jorge Eduardo Figueroa Guzmán
Ministerio de Salud: Luis Napoleón Quiroz Avilés
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Vladimir Germán Cuno
Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo: Óscar Fernández Cáceres
Ministerio de Producción: César Quispe
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Teresa Mera
Ministerio de Energía y Minas: Luis Enrique Bravo
Ministerio de Transportes y Comunicación: Aldo Prieto
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Sifuentes Quilcate
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Sandra Gutiérrez
Ministerio del Ambiente: Miguel Angel Espichán
Ministro de Cultura: Alfredo Luna
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Lesly Shica Seguil
La juramentación del nuevo gabinete ocurre luego de la vacancia de Dina Boluarte, aprobada por el Congreso el pasado jueves, tras el atentado ocurrido durante un concierto del grupo Agua Marina en Lima. El hecho, en el que cinco personas resultaron heridas (entre ellos cuatro músicos), agravó la crisis política que ya enfrentaba el Gobierno y precipitó la decisión del Parlamento.
En su reemplazo, José Jerí Oré, entonces presidente del Congreso, asumió la presidencia de la República. Con ello, se convirtió en el nuevo jefe de Estado del Perú, marcando el inicio de una etapa de transición política tras la salida de Boluarte y a pocos meses de un nuevo proceso electoral.