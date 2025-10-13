César Acuña informó que postulará a la presidencia de la República en las elecciones generales del 2026, por lo que renunció a su cargo como gobernador regional de La Libertad.
A través de un comunicado, el también líder y fundador de Alianza para el Progreso - APP indicó que “quiere desterrar para siempre la corrupción y recuperar la esperanza”.
Luis Valdez, secretario general de APP, indicó a Canal N que Acuña Peralta pretende transformar el Estado “para que los peruanos más humildes tengan salud y oportunidades de estudio”.
“Hay que darle la confianza (...) César Acuña es un político que ha sido dos veces alcalde, gobernador y congresista. Se le ha dado confianza en función a lo que ha demostrado como persona y político”, acotó.
Al ser consultado por las constantes licencias pedidas por Acuña Peralta y los elevados índices de criminalidad en la región liberteña, Valdez reconoció que “hay un trabajo pendiente” y se necesita “un rediseño del aparato público”. “El problema de la inseguridad es generalizado”, subrayó.
¿Quiénes integrarán la plancha presidencial de César Acuña?
Valdez aclaró que César Acuña se pronunciará sobre sus aspiraciones políticas para las elecciones del 2026, y que, de momento, se encuentra armando el cuadro de políticos que integrará su plancha presidencial para “una mejor propuesta técnica”.
Cabe añadir que será la tercera participación de Acuña Peralta en una contienda electoral: 2016, cuando fue excluido por el Jurado Nacional de Elecciones por irregularidades en su postulación y 2021, cuando logró cerca de 4.8% de los votos.