Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Belén García inscribieron formalmente su precandidatura para elecciones del 2026. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
junto al excongresista Mauricio Mulder y la secretaria del partido Belén García.

Este anuncio se dio ante los representantes del partido en la sede de la organización política en el distrito limeño de Miraflores.

y espera la participación de 50 mil militantes en los comicios.

“El compañero Mauricio Mulder, que todos conocen, va como primer vicepresidente, un brillante parlamentario y creo que con su vuelta al Congreso, porque también va a participar en la lista parlamentaria, significa la recuperación del espíritu del Congreso, del debate, de la polémica, de la discusión limpia y alturada”, comentó Del Castillo ante la prensa.

Entre Asimismo, mencionó que priorizará la educación, salud y el desarrollo de infraestructura en su agenda política.

como Rafael López Aliaga y César Acuña.

Asimismo, resaltó la importancia de establecer alianzas con otros partidos en temas de índole nacional, especialmente en seguridad ciudadana.

