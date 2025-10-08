Jorge Del Castillo formalizó su precandidatura presidencial por el APRA junto al excongresista Mauricio Mulder y la secretaria del partido Belén García.

Este anuncio se dio ante los representantes del partido en la sede de la organización política en el distrito limeño de Miraflores.

Del Castillo recordó que las elecciones internas del partido serán el 30 de noviembre y espera la participación de 50 mil militantes en los comicios.

LEA TAMBIÉN: APRA descarta alianzas y se presentará en las próximas elecciones con candidato propio

“El compañero Mauricio Mulder, que todos conocen, va como primer vicepresidente, un brillante parlamentario y creo que con su vuelta al Congreso, porque también va a participar en la lista parlamentaria, significa la recuperación del espíritu del Congreso, del debate, de la polémica, de la discusión limpia y alturada”, comentó Del Castillo ante la prensa.

Entre sus propuestas principales, enfatizó en la necesidad de un gobierno con ética y moral, en referencia a la crisis de corrupción actual. Asimismo, mencionó que priorizará la educación, salud y el desarrollo de infraestructura en su agenda política.

LEA TAMBIÉN: Del Castillo responde a Espinoza y niega que Benavides busque ser fiscal de la Nación

Del Castillo expresó que será respetuoso hacia otros potenciales candidatos a la presidencia como Rafael López Aliaga y César Acuña.

Asimismo, resaltó la importancia de establecer alianzas con otros partidos en temas de índole nacional, especialmente en seguridad ciudadana.