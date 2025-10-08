Dina Boluarte participa en ceremonia por el 204° aniversario de la Marina de Guerra. Foto: Andina
Dina Boluarte participa en ceremonia por el 204° aniversario de la Marina de Guerra. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, lo que facilitó el ingreso de criminales al país sin restricciones.

Durante una ceremonia realizada por el aniversario 204 de la Marina de Guerra, la mandataria y no permanezcan libres en las calles.

“Esta delincuencia que se ha gestado por décadas y se ha visto fortalecida por la inmigración ilegal que en Gobiernos pasados no fue derrotada, sino más bien abrieron las puertas de nuestras fronteras e ingresaron por doquier personas, delincuentes y criminales sin mayor restricción”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Confiep pide destinar fondos de Petroperú a la lucha contra la delincuencia

Además, la presidenta se refirió a los constantes ataques a conductores en el sector transporte y expresó que su Gobierno entiende la desesperación de los transportistas.

“Junto a nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas seguimos trabajando sin descanso, enfrentando al crimen y lo estamos haciendo con estrategia. Comprendemos la desesperación de nuestros hermanos transportistas y estamos junto a ustedes en su reclamo por un país más seguro”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Boluarte llama a la reflexión a los transportistas: “Un paro no resuelve el problema”

Boluarte aseguró que , calificando la criminalidad como “nuevo terrorismo”.

a través de la extorsión a nuestros hermanos transportistas, emprendedores y demás peruanos que trabajan honradamente”, puntualizó.

La presidenta aseguró que su Gobierno no evade el problema de la delincuencia ni lo ignora, calificando la criminalidad como “nuevo terrorismo”. Foto: GEC
La presidenta aseguró que su Gobierno no evade el problema de la delincuencia ni lo ignora, calificando la criminalidad como “nuevo terrorismo”. Foto: GEC

TE PUEDE INTERESAR

Ministro de Cultura afirmó que no renunciará y enfrentará posible censura del Congreso
Ejecutivo observa ley del Congreso que aumentaba pensiones a maestros jubilados y cesantes
MTC: “Paro no fue contra el Gobierno. Fue contra la criminalidad organizada”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.