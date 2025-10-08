La presidenta Dina Boluarte atribuyó que el incremento de la delincuencia se ha fortalecido debido a la inmigración ilegal que fue permitida en Gobiernos anteriores, lo que facilitó el ingreso de criminales al país sin restricciones.

Durante una ceremonia realizada por el aniversario 204 de la Marina de Guerra, la mandataria pidió “mano firme” de las instituciones del orden para que los delincuentes cumplan condenas por sus crímenes y no permanezcan libres en las calles.

“Esta delincuencia que se ha gestado por décadas y se ha visto fortalecida por la inmigración ilegal que en Gobiernos pasados no fue derrotada, sino más bien abrieron las puertas de nuestras fronteras e ingresaron por doquier personas, delincuentes y criminales sin mayor restricción”, indicó.

Además, la presidenta se refirió a los constantes ataques a conductores en el sector transporte y expresó que su Gobierno entiende la desesperación de los transportistas.

“Junto a nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas seguimos trabajando sin descanso, enfrentando al crimen y lo estamos haciendo con estrategia. Comprendemos la desesperación de nuestros hermanos transportistas y estamos junto a ustedes en su reclamo por un país más seguro”, señaló.

Boluarte aseguró que su Gobierno no evade el problema de la delincuencia ni lo ignora, calificando la criminalidad como “nuevo terrorismo”.

“Seguimos en la lucha para vencer los desafíos aún pendientes, la delincuencia común y el nuevo terrorismo que pretenden imponer las bandas criminales a través de la extorsión a nuestros hermanos transportistas, emprendedores y demás peruanos que trabajan honradamente”, puntualizó.