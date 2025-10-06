La presidenta Dina Boluarte se pronunció esta mañana sobre el paro de 24 horas que viene acatando un considerable grupo de transportistas que forman parte de la Cámara Internacional del Transporte (CIT) en señal de protesta ante los asesinatos de conductores a manos de extorsionadores.

Desde la sede del COEN, en Chorrillos, la mandataria hizo un llamado a la reflexión a los transportistas, al insistir en que su Gobierno está dando lucha a la delincuencia. En ese sentido, consideró que un “paro no resuelve el problema”.

“Si bien es cierto, ese sector es el que está más afectado con las extorsiones y los asesinatos de sus compañeros de trabajo nos duelen como gobierno. Por eso, estamos dando la lucha todos los días (...) pero un paro de 24 horas, 48 horas, hermano transportista, no resuelve y no va a resolver el problema. Todos tenemos que sumar”, indicó.

Para evitar ser víctimas de extorsionadores, Boluarte pidió a los transportistas y a la ciudadanía en general “no abrir y responder” y responder los mensajes amenazantes que envían los criminales.

“A la ciudadanía en general: no abran esas llamadas, no abran esos mensajes (...) no respondan, pero sí den cuenta a la Policía de aquellos números o WhatsApp, Telegram, Signal o lo que fuera de donde les estén mandando mensajes”, aseveró.

“Los mensajes son diversos, no solo los llaman para chantajear o amenazar. Les dicen inclusive que tienen remesas en los bancos para que vayan a cobrar (...) no los abran, porque ahí es donde inmediatamente ya entra el punto de la extorsión. No contesten, no abran los mensajes, comuniquen a la Policía”, agregó.

PIDE NO CONTESTAR LLAMADAS CON CÓDIGO DEL EXTRANJERO

En otro momento, la presidenta también pidió a los transportistas y ciudadanía en general no responder llamadas que tienen código del extranjero.

“El código de Perú es 51. Si a sus celulares ingresa otro código distinto, no respondan, porque el tema de la extorsión, si bien es cierto se está incrementando, porque también hay más denuncias, las personas están denunciando a lo que anteriormente se quedaban callados”, sostuvo.

Finalmente, insistió en que su Gobierno trabaja sin descanso para luchar contra la criminalidad.

“Queridos hermanos transportistas, sumemos todos a vencer a esta lacra que es la inseguridad ciudadana, que es la extorsión, que es el asesinato. Los vamos a atrapar, no nos van a ganar esta batalla”, dijo.