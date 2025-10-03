Durante el paro de transportistas, el Congreso de la República acordó este jueves la elaboración de un proyecto de ley para la creación de un grupo de élite especializado en combatir las diversas modalidades de extorsión que afectan al transporte urbano en Lima y Callao. La decisión se tomó tras una reunión entre el presidente del Parlamento, José Jerí, y representantes de seis gremios de transportistas que detuvieron sus labores durante la jornada.

En el encuentro participaron Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), y Héctor Vargas, de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao (CTU), entre otros dirigentes.

También estuvieron presentes los titulares de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, Alfredo Azurín, y de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori.

Disminución del transporte público en el óvalo Puente Piedra durante la mañana del paro de transportistas. Foto: Diana Marcelo/@photo.gec.

Conozca los acuerdos alcanzados

Los acuerdos alcanzados incluyen tres compromisos principales:

Elaborar, en coordinación con los presidentes de las comisiones parlamentarias competentes, una propuesta legislativa basada en el oficio presentado por los gremios el pasado 30 de setiembre, que contempla la creación de un grupo de élite especializado en seguridad para el transporte. Presentar el proyecto en un plazo máximo de 10 días hábiles, el cual será atendido con carácter prioritario tanto en las comisiones como en el Pleno del Congreso, en un plazo adicional de hasta 30 días. Instalar una mesa de trabajo con los representantes del sector para evaluar los avances, en un periodo no mayor a 10 días hábiles.