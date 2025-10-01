En protesta por la creciente ola de inseguridad y la falta de respuestas del Gobierno de Dina Boluarte, un grupo de transportistas de Lima Metropolitana anunció un paro para este jueves 2 de octubre, al que se sumarían aproximadamente 250 empresas .

Héctor Vargas, vocero de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, advirtió que cerca del 30% de choferes ya ha dejado de laborar por la creciente inseguridad.

¿A qué hora empieza el paro de transportistas en Lima y Callao?

Los gremios de transporte informaron que este jueves 2 de octubre no saldrán a trabajar y que realizarán una movilización hacia el Congreso de la República.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) manifestó que habrá preconcentraciones desde las 7 a.m. en zonas como Puente Nuevo, en el Agustino, para luego dirigirse al Congreso y exigir diálogo con las autoridades, informó La República.

Los gremios de transporte informaron que este jueves 2 de octubre no saldrán a trabajar, en protesta a la creciente ola de inseguridad que golpea al sector transportes. Foto: Andina.

¿Qué propone el paro de transportistas?

El vocero de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, anunció que propondrán al Congreso la conformación de una Unidad de Élite, que esté integrada por la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con el objetivo de hacer frente, de manera articulada, al avance del crimen organizado.

“Es una superpolicía (que) se ha hecho en otros países. Se ha combatido la cosa nuestra, la criminalidad a través del FBI. Consideramos que si se constituyera una institución de élite podrían efectuarse las cosas. ¿Qué se requiere? Voluntad política, que no la tenemos, pero esperamos y vamos a exigir”, manifestó a El Comercio.

LEA TAMBIÉN: Paro de transportistas arrancó con bloqueos y caos vehicular en Lima Metropolitana

¿Qué empresas participarán del paro?

Según voces gremiales, el respaldo ha ido creciendo, y se conoce que cerca de 250 empresas se han sumado a la paralización, y la cifra podría crecer aún más.

Las empresas confirmadas a participar del paro son: