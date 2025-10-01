En protesta por la creciente ola de inseguridad y la falta de respuestas del Gobierno de Dina Boluarte, un grupo de transportistas de Lima Metropolitana anunció un paro para este jueves 2 de octubre, al que se sumarían aproximadamente 250 empresas.
Héctor Vargas, vocero de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, advirtió que cerca del 30% de choferes ya ha dejado de laborar por la creciente inseguridad.
¿A qué hora empieza el paro de transportistas en Lima y Callao?
Los gremios de transporte informaron que este jueves 2 de octubre no saldrán a trabajar y que realizarán una movilización hacia el Congreso de la República.
LEA TAMBIÉN: Transportistas se movilizan contra la inseguridad: Se dirigen al Congreso
Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) manifestó que habrá preconcentraciones desde las 7 a.m. en zonas como Puente Nuevo, en el Agustino, para luego dirigirse al Congreso y exigir diálogo con las autoridades, informó La República.
¿Qué propone el paro de transportistas?
El vocero de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, anunció que propondrán al Congreso la conformación de una Unidad de Élite, que esté integrada por la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con el objetivo de hacer frente, de manera articulada, al avance del crimen organizado.
“Es una superpolicía (que) se ha hecho en otros países. Se ha combatido la cosa nuestra, la criminalidad a través del FBI. Consideramos que si se constituyera una institución de élite podrían efectuarse las cosas. ¿Qué se requiere? Voluntad política, que no la tenemos, pero esperamos y vamos a exigir”, manifestó a El Comercio.
LEA TAMBIÉN: Paro de transportistas arrancó con bloqueos y caos vehicular en Lima Metropolitana
¿Qué empresas participarán del paro?
Según voces gremiales, el respaldo ha ido creciendo, y se conoce que cerca de 250 empresas se han sumado a la paralización, y la cifra podría crecer aún más.
Las empresas confirmadas a participar del paro son:
- Empresa de Transportes Importaciones y Servicios HZ S.A.C
- Empresa de Transporte Ha Servicios Múltiples de Prop. Unidos Huascar S.A.C.
- Empresa de Transporte Nor Lima S.A.C.
- Consorcio Empresarial Primero de Septiembre S.A.C.
- Empresa de Transporte y Turismo Cinco Estrellas S.A.
- E.T.S. Marova Tours S.A.C.
- Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Los Excelentes Unidos S.A.
- Empresa de Transportes 102 S.A.
- Multiservicios de Buses de Wayllyu S.A.
- Empresa de Transporte Todo Lo Puede en Cristo S.A.C.
- Empresa de Transporte y Servicios San Emanuel S.A.C.
- Empresa de Transporte y Servicio Lima Chosica S.A.C.
- Levaro S.A.C.
- Empresa de Transporte y Servicios Múltiples y Comercialización 14 de M.
- Empresa de Transporte Urbano Huaycán S.A.
- Empresa de Transportes y Servicios Nueva Era Señor de Muruhuay S.A.
- Empresa de Transporte y Servicio San Antonio S.A.
- Empresa de Transportes José Gálvez S.A.
- Translíma S.A.
- Empresa de Transporte Rápido Musa S.A.
- Empresa de Transportes Múltiples Sin Fronteras S.A.C.
- Inversiones Riimárz
- Servicios Múltiples e Inversiones Nievería S.A.C.
- Empresa de Transporte Urbano El Molinero Express S.A.
- Empresa de Transportes y Servicios Múltiples Aquarius Express S.A.C.
- Empresa de Transporte e Inversiones Empresariales Nuevo Amanecer S.A.C.
- Turismo Huaycán
- Empresa de Transportes Santa Rosa de Jicamarca S.A.C.
- Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A.C.
- Empresa de Transporte Tumi Siglo XXI S.A.
- Empresa de Transporte y Servicios San Juan Bautista S.A.
- Empresa de Servicios Múltiples Los Laureles de Manchay S.A.
- Empresa de Transportes Corazón Valiente S.A.
- Vargasant S.A.C.
- Empresa de Transporte De Luxe
- Consorcio de Transporte Aries S.A.
- Empresa de Transportes Veintidós S.R.L.
- Empresa de Transporte Señor del Mar S.A.
- Empresa de Transporte y Turismo San Juanito
- Preferencial San Juanito S.A.C.
- Empresa de Transportes y Servicios El Porvenir S.A.
- Empresa de Transportes Servicios y Turismo Eureks S.A.C.
- Cilap
- Empresa de Transporte Jerrbus S.A.C.
- Empresa de Transporte Santa Rosa de Lima
- Empresa de Transportes y Representaciones Sarita Colonia y Villa Sol S.A.
- Transportes Pesqueros S.A.
- Varant S.A.C.
- Empresa de Transporte Gocarive 19 S.A.
- Kid Galahad S.A.
- Consorcio de Transporte Adonai
- Comunicación Integral Turismo y Servicios Urano Tours S.A.
- Empresa de Transportes Carretera Central S.A.C.
- Empresa de Transporte Chanquilino S.A.C.
- Empresa Becami S.A.C.
- Empresa Cielo Mar y Tierra
- Empresa de Transporte Unión San Juanito
- Empresa Independiente de Transportes S.A.
- Empresa de Transportes de Servicios Amancaes S.A.C.
- Empresa de Transporte Nuestra Señora del Sagrado Corazón
- Empresa de Transporte Huándoy