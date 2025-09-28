Tras varios meses de búsqueda para ponerlo a disposición de la justicia peruana, la Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la noche del último miércoles la captura en Paraguay de Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien es cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, dedicada a la extorsión y sicariato.

Sin embargo, no todo fue felicidad. La Policía de Paraguay confirmó que el delincuente logró escapar en un operativo previo por una fuga de información desde el Perú, lo que llamó la atención.

En la misma línea, el periodista paraguayo Iván Leguizamón advirtió que el operativo llevado a cabo en la localidad de San Lorenzo, en donde se capturó a ‘El Monstruo’, estuvo en riesgo de fracasar debido a que agentes de la PNP habrían alertado al delincuente que lo estaban rodeando.

Esta noticia no pasó desapercibida en el Congreso. La presidenta de la comisión de Defensa, Karol Paredes, pidió al ministro del Interior, Carlos Malaver, que envíe un informe detallado en torno a esta denuncia.

“El presente requerimiento se formula de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución, en concordancia con los artículos 69 y 87 del Reglamento del Congreso”, se lee en el documento.

PIDEN CITAR AL MINISTRO Y AL EXJEFE DE LA PNP

Por su parte, el congresista Edward Málaga Trillo pidió a la Comisión de Defensa citar a Malaver y al suspendido comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, a fin de que briden explicaciones tras conocerse esta denuncia.

A través de un oficio dirigido a Paredes, el parlamentario recordó que el delincuente aseguró haber recibido ayuda de algunos agentes policiales desde el Perú, tras su detención en la ciudad de San Lorenzo (Paraguay).

“Se hace necesaria una explicación oficial, sustentada y verificada al respecto”, se lee en el documento.

Al ser consultado por esta denuncia, el ministro del Interior indicó que esa información, de momento, “es la sospecha de la policía paraguaya”.

“No podemos aventurarnos. Nosotros tampoco descartamos nada. Y le vuelvo a repetir, los teléfonos van a hablar y nos van a poner a quién, si es hubiera sido el, habría estado dando información. No se preocupe, las investigaciones no quedan aquí. No solamente nos satisface la captura, sino tenemos que todavía profundizar. Se ha aperturado todavía una serie de líneas de investigación que hay que desarrollar”, dijo el último jueves.